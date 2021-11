Chahuté et longtemps dans le doute, Casper Ruud s'est finalement relevé. Malmené dans la première manche, le Norvégien a finalement renversé Cameron Norrie mercredi soir, remplaçant de Stefanos Tsitsipas après son abandon (blessé au coude droit), 1-6, 6-3, 6-4. Une victoire à l'usure qui lui permet de rester en vie dans ce groupe, lui qui affrontera Andrey Rublev au prochain match afin d'arracher son ticket pour demi-finales de ce Masters de Turin.

Ce match aura connu un beau renversement de situation. Ruud a d'abord souffert. Breaké par deux fois lors de la première manche, il a subi face à un Cameron Norrie ambitieux, entreprenant et très agressif. Le Britannique est notamment venu terminer les points au filet à de nombreuses reprises, après avoir bien construit les points avec sa patte gauche qui avait fait des merveilles à Indian Wells voici quelques semaines.

Norrie n'a pas tenu la distance

Mais après avoir encaissé un 6-1 net et sans bavure, le Norvégien s'est progressivement ressaisi. Beaucoup plus serein derrière sa première balle, il est peu à peu entré dans le rythme de la partie, engageant davantage l'échange à la relance. Et alors qu'il n'avait pas vu la couleur d'une occasion (sauf à 5-1 contre lui dans le premier set) il a finalement surpris Norrie et obtenu le break à 4-3, ne lui laissant plus qu'à terminer sur son service sans trop de problèmes.

Dans la dernière manche, Norrie, qui avait déjà baissé de rythme, a dégringolé. Après avoir été poussé dans ses retranchements lors de ses deux premiers jeux de service, il a offert le troisième sur un plateau. De plus en plus en difficulté à l'échange, il n'a d'ailleurs remporté que 62% des points sur sa première balle dans cette manche. Solide sur son engagement, Ruud a tenu son avantage pour conclure en 1h50 de jeu. Cette victoire lui permet de rester en vie, et même de jouer à quitte ou double sa place en demi-finale contre Rublev jeudi. Pas mal pour un premier Masters.

