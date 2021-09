Medvedev et Tsitsipas d'ores et déjà qualifiés, comme Djokovic

Toutes les places pour Turin ne sont plus à prendre. En fait, il n'en reste que cinq en jeu. Depuis son sacre à Wimbledon, son troisième en Grand Chelem cette saison, Novak Djokovic avait pris le premier sésame pour le Pala Alpitour, nouvel écrin du Masters. Lundi, après l'US Open, Daniil Medvedev et Stefanos l'ont officiellement rejoint. Les trois hommes sont les seuls à avoir accumulé plus de 5000 points depuis le début de l'année. Le Russe a fait un sacré bon avec son été américain conclu en beauté à Flushing Meadows (3360 points accumulés), tandis que le Grec est le seul à compter 50 victoires sur le circuit.

Car rappelons-le, plus que jamais, pour déterminer qui aura l'honneur de jouer dans la salle italienne du 14 au 21 novembre (les 8 meilleurs joueurs de la saison), il faut regarder du côté du classement Race, celui établi depuis le 1er janvier. En effet, à la fin 2021, il ne coïncidera pas totalement encore avec la hiérarchie à l'ATP qui a été gelée une partie de l'année ( comme nous vous l'expliquions voici quelques semaines ). Par exemple, Dominic Thiem et Roger Federer, qui ne reprendront pas la raquette cette année, figurent encore dans le Top 10 mondial alors qu'ils ne pointent respectivement qu'aux 52e et 61e rangs à la Race.

Zverev, Rublev et Berrettini en bonne position pour les rejoindre

Les cinq autres places qualificatives sont pour le moment détenues par Alexander Zverev (4e), Andrey Rublev (5e), Matteo Berrettini (6e), Rafael Nadal (7e) et Casper Ruud (8e). Or, l'Espagnol, qui ne fera son retour qu'en 2022 à cause de sa blessure au pied gauche, peut être sorti de l'équation. C'est donc Hubert Hurkacz (9e), vainqueur à Miami et demi-finaliste à Wimbledon entre autres, qui est provisoirement en possession du dernier billet pour Turin, ce qui, s'il le conservait, serait une grande première pour lui.

Mais pour l'Allemand, le Russe et l'Italien, la qualification ne semble être qu'une question de temps. Après son titre à Cincinnati et sa demie à l'US Open, le grand Sascha flirte ainsi avec la barre de qualification officielle établie à l'heure où nous écrivons à 4990 points - il en a déjà 4915 - et qui descendra au fur et à mesure des semaines. Rublev, dont la régularité a été exemplaire (deux finales en Masters 1000 à Monte-Carlo et Cincinnati, au minimum en quarts de 12 tournois !) et Berrettini, finaliste à Wimbledon et quart-de-finaliste à Roland et Flushing, se suivent autour des 4000 unités, loin devant les 2675 points de Ruud.

Vers un vrai coup de jeune à Turin

La grande bataille devrait donc avoir lieu pour arracher les deux derniers billets pour Turin. A l'heure actuelle, un joueur qui disputerait tous les tournois possibles et les remporterait (scénario hautement improbable) pourrait accumuler jusqu'à 3500 points de Metz à Stockholm en passant par les Masters 1000 d'Indian Wells et de Paris-Bercy notamment. A ce stade, la course est donc encore largement ouverte, d'autant qu'il y a seulement 1375 unités entre Hurkacz et Karen Khachanov, actuel 30e à la Race. A noter que le premier Français, Ugo Humbert, pointe, lui, à la 37e place (1555 points de retard).

Néanmoins, si l'on se concentre sur ce Top 30, certains sont évidemment mieux placés que d'autres et les dynamiques ne sont pas les mêmes. S'il s'est avant tout distingué sur le format des cinq sets ces derniers temps, Félix Auger-Aliassime (10e) est le concurrent direct le plus menaçant du Polonais puisqu'il n'accuse que 185 points de débours sur lui. Jannik Sinner (11e) est également vraiment dans le coup (à 250 points de Hurkacz). En deuxième rideau, Aslan Karatsev (12e) et Denis Shapovalov (13e), moins en forme en ce moment, accusent un retard plus substantiel, respectivement 610 et 760 points.

Medvedev et Raducanu, du jamais vu depuis 1987

Il ne serait pas étonnant d'assister à une lutte à quatre entre Ruud, Hurkacz, Auger-Aliassime et Sinner pour les deux dernières places pour le Masters. Les trois derniers cités affichent dans cette perspective plus de références et de certitudes sur dur indoor que le Norvégien. Le Canadien et l'Italien, d'ores et déjà qualifiés pour le Masters "Next Gen" à Milan, se verraient donc bien troquer une métropole italienne pour une autre. En tout état de cause, si cette lutte à quatre se confirme, Turin aura des airs de changement de génération : Djokovic serait alors le seul trentenaire en lice, tous les autres auraient 25 ans ou moins.

Top 30 à la Race du 13/09 (qualifiés pour Turin en gras)

Rang Joueur Points en 2021 1. Novak Djokovic 8370 2. Daniil Medvedev 6380 3. Stefanos Tsitsipas 5470 4. Alexander Zverev 4915 5. Andrey Rublev 4030 6. Matteo Berrettini 3955 7. Rafael Nadal (forfait pour le Masters) 2985 8. Casper Ruud 2675 9. Hubert Hurkacz 2505 10. Félix Auger-Aliassime 2320 11. Jannik Sinner 2255 12. Aslan Karatsev 1895 13. Denis Shapovalov 1745 14. Pablo Carreno Busta 1730 15. Cameron Norrie 1710 16. Roberto Bautista Agut 1585 17. Diego Schwartzman 1480 18. Reilly Opelka 1460 19. Lorenzo Sonego 1330 20. Lloyd Harris 1297 21. Carlos Alcaraz 1264 22. John Isner 1260 23. Alexander Bublik 1255 24. Nikoloz Basilashvili 1240 25. Daniel Evans 1185 26. Marton Fucsovics 1150 27. Alex de Minaur 1145 28. Sebastian Korda 1145 29. Cristian Garin 1135 30. Karen Khachanov 1130

