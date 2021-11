A l’expérience et au forceps, Daniil Medvedev a réussi à renverser Hubert Hurkacz, ce dimanche, pour négocier de la meilleure des manières sa défense du titre au tournoi des Maîtres. Face à un joueur novice à ce niveau de la compétition, le Russe, en contrôle total au service, ne s’est pas affolé après un premier acte perdu au tie break, pour finalement l’emporter en 3 sets et 2h de jeu (6-7, 6-3, 6-4) et prendre provisoirement la tête du groupe rouge.

Ad

Décidément, rien n’est jamais facile pour le numéro 2 mondial lorsqu’il se retrouve face au Polonais. Après leur deux premiers duels très accroché cette saison, à Wimbledon (victoire de Hurkacz en cinq sets) et au Canada (victoire en trois manches, après deux tie break gagnés, du Russe), la troisième confrontation entre les deux puissants serveurs a encore procuré quelques maux de tête au vainqueur de l’US Open.

ATP Finals Quand Medvedev fait part de son mécontentement à l'arbitre : "On joue le Masters, pas un Challenger" IL Y A UNE HEURE

Aucune balle de break concédée par Medvedev

Pourtant dans un grand jour au service (15 aces, 73% de premières balles et 83% de points gagnés derrière sur l’ensemble du match), le protégé de Gilles Cervara a dû batailler pour venir à bout de son adversaire. Car bien qu'effectuant ses premiers pas dans ce grand rendez-vous de fin de saison, le numéro 9 au classement ATP, qui avait déjà fait passer quelques sueurs froides à Novak Djokovic à Bercy la semaine passée, est bien entré dans son match. Lui aussi a été impérial au service (seulement 3 points sur 27 lâchés derrière sa première balle de service dans le premier set) et s'est montré très entreprenant pour pousser Medvedev jusqu’au tie break en ne concédant aucune balle de break.

ATP Finals "Je veux voir plus d'animosité entre eux" : Wilander attend mieux de la rivalité Djokovic - Medvedev HIER À 13:14