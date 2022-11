ATP Finals

Impressionnant Novak Djokovic. Le Serbe ne perd pas ses bonnes habitudes au Masters, puisqu’il s’est qualifié pour la 11e fois, en 15 participations, en demi-finale du tournoi des Maîtres, au terme d’une prestation de haute volée face à Andrey Rublev. D’abord bousculé par le Russe dans un gros duel de serveurs, le Serbe a fini par asphyxier le numéro 7 mondial pour s’imposer en deux sets (6-4, 6-1), et se rapprocher d’un sixième sacre au Masters.

Il n’y aura donc pas eu de deuxième coup de force de Rublev à Turin. Après son combat titanesque face à Daniil Medvedev, c’est un autre ex-numéro 1 mondial qui se présentait sur la route de celui qui n’a toujours pas goûté au dernier carré dans ce dernier tournoi de l’année. Et la partie a démarré sur d’excellentes bases, les deux joueurs se montrant intraitables au service.

94% de points remportés derrière sa 1ère balle par Djokovic

Déjà à un très bon niveau face à Stefanos Tsitsipas, Djokovic a ainsi commencé par enchaîner les aces (12 aces au final) ou les services gagnants sur chaque jeu de service. De l’autre côté du filet, le vainqueur du Serbe en début d’année à Belgrade a montré du répondant, en décochant aussi d’énormes premières balles.

Mais peu à peu, le Russe a joué de plus en plus derrière sa seconde balle et le "Djoker", de plus en plus en rythme, s’est mis en mode empêcheur de tourner en rond au retour. Et sur sa première occasion de break, à 5-4 en sa faveur, alors que Rublev se montrait de plus en plus courroucé, l’homme aux 21 titres du Grand Chelem a décoché un retour gagnant pour empocher le premier acte.

De quoi franchement frustrer son adversaire qui, s’il est sorti du court pour tenter de se remettre les idées à l’endroit, a manqué l’occasion de rebondir. Menant pour la première fois sur le service du Serbe (15-30) sur le premier jeu de la deuxième manche, il a de nouveau fait preuve de déchet.

Un deuxième set tranquille

Et "Nole" ne s’est pas privé d’en profiter pour revenir avant de breaker à nouveau, puis de se détacher tranquillement en variant le rythme des échanges pour faire dégoupiller un Russe de plus en plus grognon.

Ultra-solide derrière sa première balle de service (33 points remportés sur 35), il a pris une deuxième fois le service de Rublev pour finalement, comme l’an passé au même stade de la compétition, ne laisser que 5 jeux au joueur de 25 ans, et l’emporter en à peine 1h07. Déjà qualifié pour les demi-finales, Djokovic est tranquille avant le dernier match du groupe rouge, tandis que Rublev jouera donc sa place dans le dernier carré face à Tsitsipas, vendredi.

