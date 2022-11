C'est la conclusion idéale d'une bien belle saison pour eux. Têtes de série 2 du tournoi, l'Américain Rajeev Ram et le Britannique Joe Salisbury ont remporté dimanche à Turin le Masters de double en battant en finale la paire croate Nikola Mektic et Mate Pavic 7-6, 6-4 en un peu moins d'une heure et demie (1h26 exactement).

Finalistes l'an passés, Ram et Salisbury remportent le tournoi des Maîtres pour boucler en beauté une année 2022 durant laquelle ils se sont imposés à l'US Open ainsi que dans deux Masters 1000 (Monte-Carlo et Cincinnati). Ils succèdent au palmarès à la paire française Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert.

