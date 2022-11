Comment la place de numéro 1 mondial pourrait-elle échapper à Carlos Alcaraz ?

Avant ce Masters, Carlos Alcaraz dispose d'une avance assez confortable au classement. Le Murcien de 19 ans a ainsi respectivement 1000 points d'avance sur son compatriote espagnol Rafael Nadal et 1470 unités de marge sur Stefanos Tsitsipas. Malheureusement pour lui, "Carlitos", comme on le surnomme, ne participera pas au tournoi à cause d'une blessure aux abdominaux contractée à Bercy. Or, assez de points sont encore en jeu dans cette ultime épreuve pour que l'un de ses deux poursuivants lui ravisse la place de numéro 1 mondial.

Ad

ATP Finals ATP Finals 2022 : dates, programme, chaîne TV, qualifiés… tout savoir sur le Masters de tennis IL Y A 20 MINUTES

Trois scénarios défavorables lui feraient perdre le trône :

Si Nadal gagne le tournoi, il terminera l'année numéro 1.

Si Tsitsipas gagne le tournoi en remportant tous ses matches, il récoltera 1500 points soit 30 de plus qu'Alcaraz auquel il ravira le trône.

Si Nadal arrive en finale en ayant gagné tous ses matches de poule (et qu'il ne perd pas contre un Tsitsipas invaincu), le Majorquin et Alcaraz seront à égalité de points. Et Nadal devancera son cadet grâce à un plus grand nombre de points accumulés dans les Grands Chelems, Masters 1000 et le Masters combinés (6070 contre 5190).

Nadal, apparu en méforme à Bercy, et Tsitsipas sont donc condamnés à l'excellence. Alcaraz est clairement en position de force, mais il ne peut pas défendre ses chances sur le court. Paradoxalement, ses deux poursuivants ont donc leur destin en main.

Djokovic et Nadal ont quand même de beaux restes : le Top 5 points de la semaine parisienne

Qui pour empêcher Novak Djokovic d'égaler le record de Roger Federer ?

Quintuple vainqueur de l'épreuve, Novak Djokovic est forcément l'homme à battre de ce Masters. S'il s'impose à Turin, il égalera Roger Federer, recordman du nombre de titres (6). En cas de triomphe, le Serbe surpassera même son rival historique suisse en tant que champion le plus âgé. Lors de son 6e sacre, Federer avait 30 ans, Djokovic en a actuellement 35. Plus frais que lors des précédentes éditions - il n'a pas joué la tournée nord-américaine et l'US Open cet été car non vacciné -, le "Djoker" semble en bonne position pour regagner un Masters pour la première fois depuis 2015.

Si on jauge les états de forme respectifs de ses adversaires, Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev, tous deux déjà sacrés dans ce tournoi en 2019 et 2020, semblent être les plus aptes à lui poser des problèmes. Ils l'ont d'ailleurs fait respectivement à Bercy et Astana, même s'ils ont finalement perdu (sur abandon pour le Russe). Félix Auger-Aliassime sera aussi à surveiller. Il avait battu Djokovic en Laver Cup fin septembre, même si le contexte n'était pas celui d'un tournoi classique.

Qu'attendre des novices de ce Masters ?

Félix Auger-Aliassime, justement, est l'un des deux qualifiés à n'avoir jamais disputé précédemment le tournoi des Maîtres. Il lui faudra donc gérer ses émotions. Mais le Canadien n'a aucune raison de ne pas être ambitieux : cet automne, il a enchaîné 16 victoires en indoor pour trois titres (Florence, Anvers, Bâle) et une demi-finale lors du Rolex Paris Masters. Avec un service et un retour performant et sa puissance, il a toutes les raisons de croire en ses chances de succès.

Rune impérial, Auger-Aliassime méconnaissable : retour sur leur demi-finale

Gagner le tournoi des Maîtres à son premier essai n'est évidemment pas une sinécure, mais la performance a été réalisée deux fois ces dernières années par Grigor Dimitrov en 2017 (invaincu) et Stefanos Tsitsipas en 2019 (avec une défaite en poule). Pour Taylor Fritz, l'autre petit nouveau de la compétition, la dynamique n'est pas aussi positive - il a été dominé par Gilles Simon à Bercy au 2e tour - et les ambitions forcément plus modestes. Le premier objectif sera de gagner au moins un match, puis pourquoi pas espérer sortir des poules. S'il y parvient, alors tout sera permis.

Holger Rune peut-il jouer, et si oui, créer la surprise ?

En remportant son premier Masters 1000 à l'Accor Arena dimanche dernier, Holger Rune a fait une entrée remarquée dans le Top 10. Et par la même occasion, il a conquis la place de premier remplaçant au Masters. Il ne devrait donc pas jouer la prestigieuse épreuve. Mais en cas de forfait, il prendra la place du joueur blessé concerné. L'an passé, Jannik Sinner et Cameron Norrie avaient ainsi suppléé respectivement Matteo Berrettini et Stefanos Tsitsipas dès la deuxième journée de la phase de poules.

Si le même cas de figure se représentait, Holger Rune aurait donc la possibilité de disputer deux matches et même de se qualifier pour le dernier carré voire mieux (vu sa confiance du moment). Un retrait avant même le début de ce Masters lui permettrait de jouer trois matches de poule, ce qui augmenterait ses chances de pousser encore plus loin l'aventure. Mais s'il n'y a pas de blessure à déplorer, il assistera au tournoi depuis les tribunes.

Qu'ont Alcaraz et Rune en plus des autres ? "Eux sont habités"

Quelles seront les conditions de jeu (vitesse du court, poids des balles) ?

Qui dit indoor, dit généralement avantage aux serveurs. Sans vent ni soleil pour les perturber, les meilleurs canonniers du circuit sont théoriquement favorisés. Mais les tournois de Metz, d'Astana ou encore la Laver Cup à l'O2 Arena de Londres ont aussi montré qu'il était possible de ralentir jusqu'à l'extrême les conditions de jeu et d'inverser la dynamique. Qu'en sera-t-il à Turin ?

Si la surface devrait ressembler à celle de Vienne ou du Rolex Paris Masters (qui a été certes légèrement accélérée), un autre facteur est à prendre en compte au Pala Alpitour, plus grande salle d'Italie. "Les conditions sont différentes de Bercy. La balle vole plus en raison de l'altitude. C'est assez rapide, il faut bien servir", s'est ainsi souvenu Novak Djokovic lors de sa conférence de presse d'après-finale à Bercy. À vérifier dimanche quand le coup d'envoi du Masters sera donné.

ATP Finals Nadal à bout de souffle ? IL Y A 7 HEURES