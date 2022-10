Medvedev, Rublev et Fritz : les trois derniers qualifiés provisoires

Dans le sprint final, ils ont indéniablement une longueur d'avance. Titré à Astana et assuré de finir dans le Top 20 à la Race, Novak Djokovic a donc officiellement validé sa participation en tant que vainqueur de Grand Chelem à Wimbledon. Or, le Serbe est encore (pour le moment du moins) en dehors des huit premiers dans ce classement depuis le début de l'année (10e provisoire). Daniil Medvedev, Andrey Rublev et Taylor Fritz, respectivement 5e, 6e et 7e actuels, sont donc les trois derniers heureux élus provisoires.

Ad

ATP Finals Alcaraz suit encore Nadal à la trace : le voilà qualifié pour le Masters 08/09/2022 À 13:32

Une folle semaine, un titre et le Top 10 : le résumé du sacre de Fritz à Tokyo

Auger-Aliassime et Hurkacz en embuscade

Seulement, ils n'abordent pas la dernière ligne droite avec la même pression. Ainsi, Medvedev, sacré en 2020 à Londres et finaliste l'an dernier à Turin, a une marge intéressante sur le premier non-qualifié à l'heure actuelle : Félix Auger-Aliassime, 8e. Ainsi, il dispose de presque 700 points d'avance sur le Canadien (695 exactement), alors même qu'un joueur qui ferait carton plein d'ici Paris-Bercy en jouant toutes les semaines pourrait récolter 2000 points au mieux. Son compatriote russe Andrey Rublev a, lui, un matelas de 375 longueurs sur "F2A" soit plus d'un titre en ATP 250, ce qui est non négligeable.

Il apparaît donc que les deux Russes partent avec un certain avantage (surtout Medvedev) pour glaner les deux prochaines places qualificatives. Pour Taylor Fritz, en revanche, rien n'est assuré. Tout juste titré à Tokyo, il ne dispose que de 25 minuscules unités de plus qu'Auger-Aliassime et 160 seulement sur Hubert Hurkacz, déjà présent en 2021 à Turin. Une lutte à trois se profile donc pour cette dernière place, puisqu'Alexander Zverev (à 185 longueurs) ne devrait pas reprendre la compétition cette saison.

Félix Auger-Aliassime et Taylor Fritz lors de la Laver Cup en 2022 Crédit: Getty Images

Ils devront cravacher pour espérer

A partir du 12e à la Race, c'est-à-dire Cameron Norrie, un petit écart a été fait. Le Britannique accuse ainsi 520 points de retard sur Fritz. Une victoire à Bâle, ou à Vienne en ATP 500, ne lui suffirait donc pas pour dépasser l'Américain, et ce même si ce dernier ne marque aucun point cette semaine-là. Mais il reste encore deux ATP 250 auparavant, et surtout, le Masters 1000 de Paris-Bercy. Donc Norrie peut toujours y croire fortement, de même que Jannik Sinner, Pablo Carreño Busta et Matteo Berrettini qui le suivent de près. Entre Fritz et l'Italien (15e), qualifié pour le Masters en 2019 et 2021, il y a 640 points. Significatif sans être rédhibitoire.

Pour eux, c'est quasiment mission impossible

Les cinq derniers membres du Top 20 à la Race sont encore mathématiquement dans la course. Mais de Marin Cilic (16e) à Denis Shapovalov (20e), ils ont entre 790 et 1050 points de débours sur Taylor Fritz en position de dernier qualifié. Pour effectuer cette remontée fantastique - car l'Américain, ainsi qu'Auger-Aliassime ou Hubert Hurkacz devraient encore engranger d'ici le dénouement -, il faudrait que l'un d'entre eux enchaîne les titres ces quatre prochaines semaines. Or, il serait étonnant que les intéressés prennent le risque de jouer sans arrêt pour un objectif presque inatteignable.

Nick Kyrgios avait peut-être le potentiel pour réaliser un exploit de ce type vu la qualité de son service en indoor et sa confiance du moment. Mais en se blessant à Tokyo où il a renoncé à jouer son quart de finale, il a vu ses perspectives se rétrécir considérablement. Si son genou le lui permet, il ne devrait jouer qu'à Bâle et à Paris-Bercy (1500 points glanés au mieux). Autant dire qu'il ne devrait disputer que le double à Turin.

Un départ diesel avant de faire parler la poudre : Kyrgios a bien fait le travail

Les tournois encore à disputer :

Du 10 au 16 octobre : ATP 250 de Gijon ou Florence

Du 17 au 23 octobre : ATP 250 d'Anvers, Stockholm ou Naples

Du 24 au 30 octobre : ATP 500 de Vienne ou de Bâle

Du 31 octobre au 6 novembre : Masters 1000 de Paris-Bercy

Top 20 à la Race au 10/10 (qualifiés en gras)

Rang Joueur Points 1. Carlos Alcaraz 6460 2. Rafael Nadal 5810 3. Casper Ruud 4930 4. Stefanos Tsitsipas 4885 5. Daniil Medvedev 3555 6. Andrey Rublev 3235 7. Taylor Fritz 2885 8. Félix Auger-Aliassime 2860 9. Hubert Hurkacz 2725 10. Novak Djokovic 2720 11. Alexander Zverev 2700 12. Cameron Norrie 2365 13. Jannik Sinner 2310 14. Pablo Carreño Busta 2270 15. Matteo Berrettini 2225 16. Marin Cilic 2095 17. Karen Khachanov 1900 18. Nick Kyrgios 1870 19. Frances Tiafoe 1865 20. Denis Shapovalov 1835

WTA Ostrava Swiatek, le beau geste : plus de 58 000 euros donnés pour soutenir la santé mentale IL Y A 3 HEURES