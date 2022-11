Carlos Alcaraz confiait vendredi soir à Bercy son espoir d'être présent à Turin pour les ATP Finals. L'Espagnol, qui avait abandonné dans le tie-break du deuxième set lors de son quart de finale face à Holger Rune, était suspendu aux résultats des tests complémentaires qu'il devait passer pour connaître la nature et la gravité exactes de sa blessure aux abdominaux. Le verdict est sans appel : il souffre d'une déchirure d'un muscle oblique et doit mettre un terme à sa saison. Il devra se tenir loin des courts pour environ six semaines.

Conséquence, l'actuel numéro un mondial doit renoncer à disputer le Masters, qu'il devait découvrir cette année. Exit aussi la phase finale de la Coupe Davis, dans la foulée du tournoi des Maîtres. "C'est dur et douloureux de devoir manquer ces deux rendez-vous, qui sont tellement importants pour moi, mais tout ce que je peux faire est de rester positif et focalisé sur ma guérison", a estimé le Murcien dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

70 matches en 2022

Depuis son triomphe à l'US Open, point d'orgue d'une saison 2022 absolument exceptionnelle, Carlos Alcaraz a éprouvé davantage de difficultés, avec une seule demi-finale en quatre tournois, la semaine passée à Bâle. Potentiellement, le protégé de Juan Carlos Ferrero pourrait même perdre la place de numéro un mondial au profit de Rafael Nadal, voire Stefanos Tsitsipas, mais tout ceci reste hautement hypothétique.

2022 restera quoi qu'il arrive comme l'année de l'explosion du jeune Alcaraz, qui avait débuté la saison au-delà de la 30e place mondiale. Mais après avoir décroché son premier ATP 500 (Rio de Janeiro en février, puis ses premiers Masters 1000 (Miami en mars, Madrid en mai), il a donc connu la consécration suprême à la fin de l'été en s'imposant à Flushing Meadows. Mais après cette campagne à 70 matches, où il aura peu coupé, il n'est pas absurde de voir son corps dire stop.

