e n'est sans doute pas l'essentiel pour Novak Djokovic. Avant la finale, puis une fois sur le court, il ne pensera qu'à ce possible sixième trophée au Masters, lequel lui permettrait de rejoindre Roger Federer pour devenir co-recordman des titres dans le dernier grand rendez-vous du calendrier.

Mais la cerise sur ce gros gâteau sera particulièrement savoureuse : un gigantesque chèque l'attend, à hauteur de 4 740 300 dollars. Soit, tout simplement, le plus gros gain de l'histoire du tennis sur un seul et même tournoi.

Quand l'ATP a annoncé le 22 octobre dernier le prize money pour cette édition 2022 des ATP Finals, certains ont cligné des yeux et eu l'eau à la bouche. Avec 14, 75 millions (pour seulement neuf joueurs, les huit qualifiés plus le remplaçant), le pot total a été plus que doublé par rapport à l'an passé, avec une augmentation de 103%. Holger Rune aura ainsi empoché 150 000 dollars sans avoir disputé le moindre point à Turin. Rentable.

Autant que Roland et l'US Open réunis !

Il n'était pas nécessaire de gagner le moindre match puisque, pour leur seule présence, les huit qualifiés ont glané de façon automatique 320 000 dollars. Plus précisément, un match disputé valait 160 000$. Deux, 240 000. Trois, 320 000. Chaque match remporté lors de la phase initiale permettait d'engranger 383 000$. Faites les comptes. En réussissant le sans-faute au cours de ce premier tour, Novak Djokovic était donc déjà assuré de repartir avec 1,469M.

A compter des demi-finales, le jackpot est encore plus lucratif puisqu'une qualification pour la finale offre un bonus supérieur au million de dollars (1,070 exactement). Voilà donc le Djoker nanti d'un capital de 2,539M. Quid de la finale ? Ce sera un match à deux millions et deux cent mille dollars. Délirant. S'il soulève le trophée dimanche soir au Pala Alpitour, grâce à son score parfait (5 victoires en 5 rencontres), Novak Djokovic repartira donc bel et bien avec 4,74M de dollars. Une autre forme de record pour celui qui les aime tant.

Pour donner une idée, remporter ce Masters 2022 avec un 5 sur 5 équivaut au prize money cumulé de Roland-Garros et de l'US Open en additionnant les dotations de ces deux tournois du Grand Chelem. Mais pour quatre semaines d'effort. Pour Casper Ruud, battu par Rafael Nadal en phase de poules, le chèque serait à peine moins affriolant. A peine 383 300 dollars. Une broutille à ce niveau de rémunération.

