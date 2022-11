Nadal sauve l'honneur. Déjà éliminé de la course aux demi-finales, l'Espagnol, battu lors de ses deux premiers matches à Turin, a remporté sa rencontre face à un Casper Ruud déjà assuré de finir à la première place du groupe Vert et donc logiquement pas à 100% (7-5, 7-5). Très adroit au service, l’Espagnol a, à chaque fois, profité d'un trou d’air de l’autre côté du filet en fin de set pour remporter son dernier match de l’année en 1h42.

Nadal peut quitter le Pala Alpitour avec un peu moins de regrets. Dominé jusqu'alors par Taylor Fritz et Félix Auger-Aliassime, le féroce compétiteur n’avait plus rien à jouer ce jeudi. Mais dans une période où il venait de concéder quatre défaites de suite, cette rencontre face à celui qu’il a dominé en finale de Roland Garros en mai devait servir à retrouver quelques repères et surtout un peu de confiance en vue de l’année 2023.

Nadal a retrouvé le punch au service

En délicatesse sur sa mise en jeu jusqu’ici, il a montré qu’il était pleinement mobilisé en servant le feu. Auteur de 16 aces, vainqueur de 93% des points qu’il a disputé derrière sa première balle, le Majorquin a enchaîné les jeux blancs dans cette partie. Certes, Casper Ruud a sûrement manqué de motivation pour lui opposer une résistance acharnée. Le Norvégien a tout de même été le premier à se procurer des balles de break dans cette partie.

Mais le finaliste de l’US Open a manqué de tranchant et de précision sur ces deux points charnière, qui auraient pu faire basculer le match en sa faveur. Et finalement, c’est lui qui a craqué le premier, en passant totalement à côté de son jeu de service, à 6-5 en faveur de son adversaire pour laisser échapper le premier acte. Malgré quelques fautes évitables, Nadal a semblé plus à l’aise avec le petit rythme dicté par le fils de Christian, et il s’est régalé sur quelques coups droits.

Finalement, le deuxième acte a été presque un copier-coller du premier, puisque, encore mené 6-5 par l’homme aux 22 Grand Chelems, Ruud a de nouveau flanché au pire moment, permettant à l’Espagnol de remporter la 21e victoire de sa carrière au Masters. Nadal va pouvoir profiter de la coupure de fin de saison pour faire le vide et se relancer avant d’aller défendre son titre à l’Open d’Australie en janvier-février prochain. Le numéro 4 mondial, lui, doit désormais se remobiliser pour tenter d’aller décrocher une place en finale, face à Stefanos Tsitsipas ou Andrey Rublev.

