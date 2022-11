Les temps sont durs pour Rafael Nadal. Depuis sa blessure aux abdominaux et son retrait avant la demi-finale de Wimbledon, début juillet, le Majorquin est loin d'afficher son meilleur niveau sur le circuit. Après la déception de l'US Open, où il était sorti en 8e de finale, et son retour raté à Bercy, où il a pris la porte d'entrée, l'Espagnol a perdu dès son premier match dans ce Masters, dimanche soir. C'est sa troisième défaite de rang sur le circuit ATP

Trois revers consécutifs. Une telle série ne lui était plus arrivé depuis la fin de la saison 2009 avec un quatre à la suite à Bercy et au Masters (voir tweet). Nadal et les fins de saison, ça n'a jamais été vraiment ça. Mais, plus que jamais, ça ne le fait vraiment pas.

Comme face à Tommy Paul au Rolex Paris Masters, le joueur de Manacor avait pourtant bien entamé son match face à Taylor Fritz, l'un de ses meilleurs rivaux cette saison. Très bon au service, agressif en retour, il avait montré des signes positifs sur tous les plans lors de ce premier acte : un tennis 'nadalien' et un physique qui semblait bien mieux qu'à Paris. Puis, la tête est partie après la perte de la première manche au jeu décisif. Dans la seconde manche, le protégé de Carlos Moya a juste fait de la survie. Et la machine a fini par exploser.

Je m'entraîne mieux que je ne joue

Après la rencontre, l'homme aux 22 Grands Chelems a déploré cette défaite. Mais il a surtout mis l'accent sur la manière, en prenant pour exemple le jeu marathon - perdu à 7-6, 4-1 Fritz - sur son engagement. "Mon premier set a été correct. Fritz a joué à un très haut niveau pendant toute la rencontre. Par contre, je ne suis pas content avec le second break du deuxième set. Le premier, encore, ça pouvait arriver, mais pas le second. Je ne suis pas content de ce premier match", a déploré le N°2 mondial après son match en conférence de presse dans des propos relayés par Marca.

Que se passe-t-il alors pour Nadal ? Blessé ? Apparemment pas. Le vainqueur de l'Open d'Australie et Roland-Garros 2022 est juste en quête de sensations. Pour le moment, elles n'arrivent pas. "Je m'entraîne mieux que je ne joue. Ce n'est pas le tournoi, ni le meilleur moment de la saison pour reprendre. Dès le départ, il y a des adversaires très compliqués, mais il faut continuer à travailler car ce n'est pas encore fini. J'ai encore mes chances", a ajouté Rafa.

Toujours aucun titre au Masters : l'improbable malédiction de Nadal

Une nouvelle fois, il n'a pas goûté aux conditions indoor, lui qui n'a jamais gagné Bercy, le Masters 1000 de référence de la surface, ni le Masters dans sa carrière. "La balle allait trop vite et je me suis toujours senti sous pression. Sur ce court, je n'ai pas le temps de penser à la tactique car il n'y en a tout simplement pas. Tout va trop vite."

Quant à sa finale contre Félix Auger-Aliassime mardi prochain, Nadal la voit comme un grand défi face à un adversaire qui joue son meilleur tennis en ce moment, même si son match face à Casper Ruud n'a pas été bon dans le contenu. L'ancien élève de Toni Nadal, qui ne sera donc pas présent dans la box de FAA mardi en raison d'un pacte de non-agression concernant son neveu, a très bien saisi l'enjeu de cette finale : "Si je perds, je suis dehors."

