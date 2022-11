Stop ou encore pour la "malédiction" du Djoker ? Lorsqu'il avait décroché en 2015 son cinquième titre au Masters, le quatrième de rang en prime, Novak Djokovic semblait lancé inexorablement vers le record de victoires dans les ATP Finals. A l'époque, le Serbe rejoignait Ivan Lendl et Pete Sampras pour revenir à une marche du Maître des Maîtres, alias Roger Federer. Depuis, plus rien. Un étrange statu quo a prévalu, laissant en suspens la quête de ce record-ci.

Djokovic a eu cinq opportunités de revenir à hauteur de son désormais ex-rival. Non qualifié en 2017, au terme de son année noire, il a été sorti en phase de poules en 2019, buté deux fois en demi-finales (2020 et 2021) et deux autres en finale (2016, 2018). Mais jamais les conditions n'avaient semblé aussi nettement réunies pour lui permettre de mettre un terme à ce qu'il convient bien d'appeler une forme d'anomalie. Il peut paraître cavalier de parler de "boulevard" dans la dernière ligne droite du Masters qui, par définition, réunit la crème de la crème.

C'est une saison très inhabituelle pour moi

C'est autant ce qui relève de lui que ce qui concerne les autres qui incite à l'optimisme pour "Nole". Le plus important, c'est sa pomme. A son meilleur, il reste le meilleur. Peut-être plus encore en indoor. Or il l'est en cet automne où sa fraîcheur de corps et d'esprit tranche avec la lourdeur des cannes ou des têtes adverses.

Jamais sans doute il n'avait abordé le dernier rendez-vous majeur de la saison aussi bien disposé. Le revers de la funeste médaille de cette saison 2022 où sa non-vaccination contre le Covid-19 et les protocoles sanitaires en Australie et Amérique du Nord l'ont contraint à un repos forcé une bonne partie de l'année. Il en a payé le prix, il en récolte aujourd'hui les fruits.

"Le bon côté de ne pas avoir joué beaucoup de tournois, c'est que vous êtes plus frais que quand vous jouez énormément, c'est logique", a-t-il plaidé mercredi après avoir validé sa qualification pour les demi-finales en battant Stefanos Tsitsipas. C'est même une lapalissade, mais Djokovic la savoure : "C'est une saison très inhabituelle pour moi, mais j'ai pu passer énormément de temps à travailler avec mon entraîneur et toute mon équipe, sur le court et en dehors aussi, pour essayer de perfectionner mon jeu."

10-1 contre le trio qui l'accompagne

Résultat, il flambe depuis son retour à la compétition, avec des titres à Tel-Aviv, Astana, puis une finale à Bercy. Le seul joueur à l'avoir battu cet automne en tournoi, Holger Rune, n'est pas là. Depuis le coup d'envoi de ce Masters, il a semblé évoluer dans sa propre zone, puisqu'il a été le seul joueur à remporter ses trois matches lors de la phase initiale.

Ensuite, qui pour le stopper sur la route du sixième titre ? Face à lui, Taylor Fritz tout d'abord samedi en demi-finale puis, s'il franchit l'obstacle américain, Andrey Rublev ou Casper Ruud. Tout le monde est dangereux dans un dernier carré de Masters, ici peut-être encore plus qu'ailleurs, tant les ATP Finals ont pris soin de mettre à l'honneur des surprises ou des demi-surprises ces dernières années. Beaucoup y ont décroché leur premier grand titre, de Zverev à Thiem, de Dimitrov à Medvedev. Mais sur le papier, il y a vraiment Djokovic et les autres parmi les quatre derniers prétendants.

Son bilan cumulé contre le trio qui l'accompagne ? 10 victoires, 1 défaite. 5-0 face à Fritz, 3-0 contre Ruud et 2-1 pour ce qui concerne Rublev. Difficile dans ces conditions de ne pas se montrer optimiste, peu importe l'adversaire. Le plateau final paraît moins dangereux pour lui que celui de l'an passé par exemple, avec Zverev et Medvedev, deux anciens lauréats. Nadal, Medvedev, Tsitsipas et Auger-Aliassime ont donc déjà disparu, ouvrant presque un boulevard au quintuple vainqueur, quand les trois autres totalisent ensemble... deux demi-finales en comptant celle de samedi pour Ruud.

Sept ans de malheur ?

A vrai dire, Novak Djokovic est peut-être son principal ennemi potentiellement ce week-end. S'il se garde des sautes de concentration qui furent parfois les siennes à Bercy (mais qui n'ont pas pointé le nez au Pala Alpitour), il sera à l'abri de bien des choses. Reste une interrogation majeure : tiendra-t-il la distance physiquement ? Jusqu'à son marathon contre Daniil Medvedev vendredi, la question aurait pu prêter à sourire. Mais ces plus de trois heures de combat peuvent peser, surtout au vu des images marquantes de la fin du deuxième set, avec un Djokovic à bout de forces et pris de tremblements.

L'argument peut sembler en contradiction avec tout ce qui a été énoncé ci-dessus sur sa fraîcheur inédite à ce stade de la saison. Mais c'est peut-être précisément parce qu'il a moins donné qu'à l'accoutumée depuis le mois de janvier qu'il peut encaisser un tel marathon avant la dernière ligne droite. Mais c'est vrai, ce serait un comble que ces ATP Finals 2022 lui échappent pour un manque de carburant. Il atteindrait alors les sept ans de malheur au Masters. Et dire que, depuis son dernier titre, il a enquillé 11 Grands Chelems et 10 Masters 1000...

