Rafael Nadal est au bord du précipice dans ce Masters. De nouveau battu en deux sets, cette fois-ci par Félix Auger-Aliassime (6-3, 6-4 en 1h56), l’Espagnol doit d’abord compter sur une victoire de Taylor Fritz contre Casper Ruud pour ne pas être éliminé dès ce mardi soir avant d’espérer un miracle lors de la dernière journée de la phase de poules. Pour sa première participation au tournoi des Maîtres, le Canadien remporte lui un premier match dans la compétition et jouera sa place en demi-finales face à Taylor Fritz.

Pour la première fois depuis 2009, l’Espagnol perd ses deux premiers matches du Masters. Robin Soderling et Nikolay Davydenko avaient été les bourreaux de Nadal. Il avait d’ailleurs fini cette édition avec une troisième défaite contre Novak Djokovic. En manque de rythme en cette fin de saison, le Majorquin a montré du mieux dans le jeu. Mais ce n’était que par intermittence et on a jamais senti l’homme aux 22 Grands Chelems capable de faire douter durablement Auger-Aliassime.

C’est pourtant lui qui s’est procuré les premières balles de break du match dès le premier jeu puis à 3-3. À 15/40 par deux fois, il s’est montré trop attentiste dans l'échange, laissant le Canadien revenir à hauteur. Intraitable derrière sa première balle (95% de points gagnés au premier set, 81% sur l’ensemble du match), le sixième mondial a éteint toute velléité adverse de revenir au score. Dès qu’il était en danger sur sa mise en jeu à 30/30 ou 40/40, Auger-Aliassime enchaînait les aces (15 au total) ou les services gagnants.

Nadal a craqué au service

S’il n’a pas sombré dans le deuxième set comme face à Fritz dimanche, Nadal est passé à côté de deux jeux de service. Suffisant pour perdre ses rencontres en deux sets. Sur le premier à 4/3 contre lui, il a mené 40/0 avant de commettre deux doubles fautes et trois fautes directes. Dans la foulée, Auger-Aliassime a conclu ce set de manière autoritaire (6-3, 53 minutes). Sur le deuxième, le Majorquin a encore mené 40/15. Une double faute a suivi puis une grossière faute directe en coup droit à mi-court pour offrir une balle de break, et enfin, une volée complètement manquée sur un retour qui semblait plus parti pour retomber hors du terrain que dedans.

2/1 pour le Canadien qui allait conserver cet avantage jusqu’au bout malgré une cinquième et dernière balle de break à sauver deux jeux plus tard. Pas aussi flamboyant dans le jeu que lors de ses 16 victoires consécutives, Auger-Aliassime continue d’évacuer la tension liée à une première participation au dernier tournoi de l’année. Une tension palpable des deux côtés alors que Nadal est en quête de rythme et de sensation et où les frappes n’ont pas toujours été lâchées à pleine puissance. À ce jeu-là, le protégé de Toni Nadal s’en est mieux sorti (32 coups gagnants à 13) et se retrouve le mieux placé des deux pour aller en demi-finale.

