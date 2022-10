ATP Florence

Pas de quarts donc pour Corentin Moutet à Florence. Il s'était déjà fait peur au tour précédent face à l'Italien Cobolli au bout de trois sets et plus de deux heures et demi de jeu (4-6, 7-5, 6-4). Et le Neuilléen n'a finalement pas eu les ressources pour prendre le meilleur sur Alexander Bublik, qui pointe à la 43e place à l'ATP. En tout, 1h25 ont suffi au Kazakh pour se détacher, grâce à son service (7 aces et un taux de conversion de 97% après sa première balle). Largement assez pour breaker à chaque fois en fin de manche et rester solide jusqu'à la fin de la partie.

A 23 ans, Moutet a obtenu en septembre le meilleur classement de sa carrière, au 64e rang mondial, après avoir atteint les huitièmes de finale à l'US Open.

Au prochain tour, Bublik, 43e à l'ATP, affrontera l'Américain Jeffrey John Wolf, vainqueur de son compatriote et tête de série N.4, Maxime Cressy, 6-3, 6-4. La tête de série n°1 de ce tournoi de Florence, le Canadien Felix Auge-Aliassime, est toujours en lice et jouera son deuxième tour dans la soirée.

