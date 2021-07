Il n'a vraiment pas à rougir. Hugo Gaston est tombé sur un os dimanche à Gstaad, où le Français de 20 ans disputait la toute première finale de sa carrière sur le circuit ATP. Casper Ruud, vainqueur en deux sets secs (6-3, 6-2), était trop fort pour le Toulousain, classé 155e joueur mondial. Le Norvégien a confirmé ses excellentes dispositions sur terre battue avec un troisième titre sur cette surface cette saison, après Bastad et Genève, et le quatrième sur l'ensemble de sa carrière après celui acquis l'an dernier à Buenos Aires.

C'est peu de dire que Ruud a abordé cette finale en confiance après son sacre en Suède la semaine passée. Il fallait bien ça. Gaston a mis toute l'agressivité nécessaire d'entrée de jeu dans un match de très haut niveau. Mais Ruud était encore un cran au-dessus. Impérial quand il a été menacé sur son engagement avec neuf balles de break sauvées sur dix concédées sur l'ensemble du match, le Norvégien de 22 ans a aussi exploité les failles du Français au service pour prendre inexorablement le large dans une première manche finalement remportée 6-3.

Une superbe semaine malgré tout

Gaston n'a pas eu plus de répit par la suite. Rapidement breaké dans le deuxième set, le Français s'est accroché avec la combativité qui l'a caractérisé tout au long de la semaine. Il a eu l'occasion de revenir à 3-3 sur le service de Ruud. Mais le Norvégien a senti le danger. Il a magistralement sauvé trois balles de break pour conserver son avance avant de remporter un jeu à rallonge sur l'engagement du Tricolore et de servir pour le titre. Gaston a sauvé une première balle de match à 5-2. Mais Ruud a servi un ace dans la foulée pour sceller sa victoire (6-3, 6-2).

Cette défaite face au Norvégien, qui va grimper à la 9e place de la Race lundi, n'enlève pas grand-chose à la superbe semaine de Gaston sur la terre battue suisse. Le Français y a disputé sa première demi-finale puis sa première finale sur le circuit ATP. Il a affiché un talent indéniable et des qualités physiques et mentales très encourageantes pour la suite de sa carrière. Il est simplement tombé sur plus fort que lui au moment de monter sur la plus haute marche du podium. Mais le grand espoir du tennis tricolore s'est donné toutes les raisons de croire qu'il pourra y accéder dans le futur.

