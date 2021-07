On ne croyait pas dire ça de si vite après l'Euro de football mais… belle journée pour les Français en Suisse. Mardi, Hugo Gaston et Arthur Rinderknech disputaient tous deux leur premier tour au tournoi de Gstaad. Et chacun a bien fait son travail. Le premier n'a eu besoin que d'1h20 pour dominer Juan Manuel Cerundolo en deux manches sèches (6-4, 6-2). Le second a eu besoin… d'une minute de plus pour écarter le qualifié suisse Dominic Stricker (6-4, 6-4).

Le prochain tour sera plus corsé pour les deux Tricolores. Rinderknech affrontera en effet la tête de série N.2 Roberto Bautista Agut, tandis que Gaston croisera la route de Federico Delbonis (N.5). Benoit Paire, lui, rejouera jeudi, après avoir dominé Jozef Kovalik lundi.

ATP Gstaad Un set facile, un autre plus accroché mais Paire passe HIER À 17:49

Les absents ont-ils tort ? Di Pasquale : "J'arrive à comprendre tous ces désistements"

ATP Gstaad Un effet rétro pour un point impossible à jouer : quand Paire piège Kovalik HIER À 15:46