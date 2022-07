Et de douze. Douze victoires consécutives pour Matteo Berettini, qui a démontré ce samedi contre Dominic Thiem, en demi-finale de l'ATP 250 de Gstaad, qu'il n'est pas en forme uniquement sur gazon. Lui qui a manqué Wimbledon pour cause d'infection au Covid 19 alors même qu'il était en pleine bourre, déroule sur la terre battue suisse.

Suivez la suite de l'ATP Gstaad en direct sur Eurosport !

L'Italien n'a fait qu'une bouchée de l'Autrichien, (6-1, 6-4) en 1h19 de jeu. Avec cette 14 victoire sur ses 15 derniers matches, Berettini décroche sa troisième finale consécutive, et peut-être son troisième titre consécutif, après Londres et Stuttgart. Sur son chemin, il trouvera soit Casper Ruud, dernier finaliste malheureux de Roland Garros, soit Albert Ramos-Vinolas. Cette deuxième demi-finale entre le Norvégien et l'Epagnol sera à suivre en direct à 13h30 sur Eurosport.

