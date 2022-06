J'ai ressenti des symptômes grippaux ces derniers jours et j'ai été mis à l'isolement", a d'abord écrit l'Italien de 26 ans sur son compte Instagram. Après Marin Cilic , une nouvelle tête d'affiche de Wimbledon 2022 abandonne pour cause de Covid-19. Ce mardi matin, Matteo Berrettini a annoncé avoir contracté le coronavirus. La tête de série numéro 8 n'affrontera donc pas Cristian Garin ce mardi après-midi sur le Court numéro 1, pour le compte du premier tour des Internationaux de Grande-Bretagne. "", a d'abord écrit l'Italien de 26 ans sur son compte Instagram.

"Bien que les symptômes ne soient pas graves, j'ai décidé qu'il était important de passer un autre test ce mardi matin pour protéger la santé et la sécurité de mes collègues concurrents et de toutes les autres personnes impliquées dans le tournoi, a ajouté le 11e joueur mondial. Je n'ai pas de mots pour décrire l'extrême déception que je ressens. Le rêve est terminé pour cette année, mais je reviendrai plus fort."

