Dans son jardin de Halle, où il a été sacré 10 fois, Roger Federer a été éliminé sans panache par Félix Auger Aliassime (4-6, 6-3, 6-2) au 2e tour. Pourtant conquérant et adroit dans le premier set, le Suisse s'est ensuite écroulé face à un adversaire coriace. Très efficace au service, le Canadien, 22e mondial, s'est nourri des fautes directes de Federer pour empocher une qualification logique en quarts de finale. Il y affrontera Jan-Lennard Struff ou Marcos Giron.

Le roi de Halle, lui, est tombé. Pour la première fois en 15 participations, Roger Federer a été éliminé avant les quarts de finale du tournoi de Halle. Un petit événement qui en dit long sur la forme physique du Suisse. Déjà balbutiant au premier tour contre le 87e mondial Ivashka (7-6 [4], 7-5), Federer ne s'est pas rassuré. L'octuple vainqueur de Wimbledon a plongé avant même que l'heure de jeu ne soit atteinte, ce qui ne fait qu'amplifier les doutes quant à sa capacité à répéter les efforts dans des matches intenses.

ATP Halle Deux ans après, Federer signe son retour sur gazon 14/06/2021 À 14:33

Pourtant, tout n'a pas été noir pour le Bâlois, auteur d'une bonne première manche. Impeccable sur ses mises en jeu, Federer a sauvé quatre balles de break pour prendre l'avantage (6-4). Mais cette embellie n'a duré qu'un temps. Si fringant sur ses revers croisés dans le premier set, le Suisse a ensuite multiplié les fautes directes. Une aubaine pour Félix Auger-Aliassime, qui n'en demandait pas tant. Très offensif et en réussite au service (13 aces), le Québécois a largement pris l'avantage sur un adversaire qui ne tenait plus la cadence. Les longs échanges ont systématiquement tourné à l'avantage d'un Auger-Aliassime dix-neuf ans plus jeune que son adversaire, et logiquement plus frais.

Federer absent du troisième set

Un deuxième set maîtrisé sans encombre (6-3), avant un troisième qui a ressemblé à un cauchemar pour Federer. Alors qu'Auger-Aliassime possédait déjà deux breaks d'avance, le Canadien s'est targué d'un "golden game" (quatre aces à la suite dans le même jeu) pour faire définitivement plier son adversaire. Une performance remarquable, mais facilitée par la défense fantomatique de Federer dans ce set, incapable de renvoyer des services à plus de 200 km/h. Malgré un léger baroud d'honneur, le Suisse a logiquement plié dans cette dernière manche (6-2) et sort par la petite porte.

Pour sa première participation à Halle, Auger-Aliassime atteint les quarts de finale. De bon augure pour le Canadien, finaliste à Stuttgart sur gazon la semaine dernière et qui disputera son premier Wimbledon. Pour Roger Federer, l'hypothèse d'un neuvième sacre à Londres semble très improbable...

ATP Halle Un fail mais pas deux : Federer remporte un drôle de point dans son jardin 14/06/2021 À 14:30