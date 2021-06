Il a visiblement bien tourné la page Roland-Garros. Eliminé d'entrée par Jan-Lennard Struff sur la terre battue parisienne voici quelques semaines, Andrey Rublev a repris sa marche en avant sur gazon et sera bien au rendez-vous des demi-finales à Halle. Alors que toutes les autres têtes de série parmi lesquelles Roger Federer, Daniil Medvedev ou encore Alexander Zverev, sont déjà tombées en Allemagne, le Russe, lui, tient son rang et a imposé sa loi à Philipp Kohlschreiber en deux sets (7-6, 6-2) et 1h21 de jeu. Il jouera déjà sa 6e demi-finale en 2021 contre Lloyd Harris ou Nikoloz Basilashvili.

Ce quart de finale, Rublev est allé le chercher dans le tie-break du premier set. Malgré un mini-break concédé d'entrée et une frustration visible après un coup chanceux (bande du filet) de son adversaire, il a enchaîné 5 points pour virer en tête sur un magnifique passing slicé. Car Philipp Kohlschreiber a beau être redescendu à la 128e place mondiale, son toucher de balle lui permet encore d'être dangereux sur gazon à 37 ans. Mais une fois cette première manche tendue et de grande qualité (les deux hommes ont frappé trois fois plus de coups gagnants que de fautes directes) en poche, Rublev ne s'est jamais retourné, imposant son rythme infernal. Il sera difficile à aller chercher.

