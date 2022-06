Il n'a toujours pas abandonné le moindre set cette semaine. De nouveau numéro 1 mondial depuis quelques jours, Daniil Medvedev continue de faire honneur à son statut dans le tournoi ATP 500 de Halle. Il a même passé avec la manière un vrai test vendredi puisqu'il affrontait en quart de finale un joueur qui l'avait toujours battu lors de leurs trois précédentes confrontations : Roberto Bautista Agut. Et le Russe a fait fort, ne laissant que six jeux (6-2, 6-4) au 20e à l'ATP en 1h27 de jeu. Dans le dernier carré, il défiera l'Allemand Oscar Otte qui s'est qualifié pour sa première demie en ATP 500 grâce à une victoire renversante sur Karen Khachanov (4-6, 7-6, 6-4).

Il veut engranger le maximum de points avant de passer sur sa surface préférée : le dur de la tournée estivale américaine. Et cela se voit à Halle où Daniil Medvedev, privé de Wimbledon dans une dizaine de jours, ne lâche rien. Face à Roberto Bautista Agut qui jouait certes son tournoi de reprise cette semaine, il a fait preuve d'une précision et d'une concentration à toute épreuve sur les points importants. Pour preuve, il a su écarter les 9 balles de break que son adversaire espagnol a obtenues.

Dans ce duel de contreurs du fond, Medvedev a fait admirer ses qualités exceptionnelles en passing en bout de course et a pu s'appuyer sur sa qualité de première balle (82 % de réussite) quand il en a eu besoin. C'était d'ailleurs sans doute la différence majeure entre les deux hommes. Après avoir aligné cinq jeux de 2-1 contre lui au gain du premier set, Medvedev s'est fait bousculer dans les bras de fer du fond. Mais à chaque fois qu'il s'est retrouvé en difficulté, il a su sortir l'artillerie lourde. Et à 3-3 dans le second acte, il a converti sa seule opportunité à la relance, tel un prédateur à sang-froid.

