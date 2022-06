Il sera encore en finale ! Comme la semaine passée à 'S-Hertogenbosch , Daniil Medvedev sera en piste pour jouer le titre à Halle. Le N.1 mondial a fait respecter la logique ce samedi contre l'Allemand Oscar Otte (51e). Mais s'il est imposé en deux sets 7-6, 6-3, le Russe n'a pas passé une demi-finale de tout repos. Il a même été malmené dans la première manche avant de reprendre les choses en mains pour s'offrir le droit d'affronter Nick Kyrgios ou Hubert Hurkacz.

Alors qu'il ne pourra pas se rendre à Wimbledon suite au refus des organisateurs d'accueillir les joueurs russes et bélarusses après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Daniil Medvedev démontre qu'il aurait bien eu son mot à dire cette année sur le gazon londonien, où il n'a jamais dépassé le stade des huitièmes de finale. Le Russe, qui avait remporté à Majorque son premier tournoi sur gazon l'an dernier, accumule à nouveau les victoires depuis quinze jours. Mais comme l'a illustré sa finale face à Tim van Rijthoven dimanche dernier 6-4, 6-1, il n'est pas non plus impérial. Et ça s'est encore confirmé ce samedi.

Durant la première manche, Oscar Otte, poussé par le public, a même mené la vie dure à Medvedev. Le Russe a subi. Avant le tournant du match, à 5-3 pour l'Allemand. Alors qu'il servait pour le gain du premier set et a même eu une balle de set, ce dernier n'a pas su conclure. Et Medvedev s'est engouffré dans la brèche. Comme tout champion qui se respecte, le Russe a mieux gérer les moments clefs. Après le gain de la première manche, il a ensuite imposé son tennis pour faire rapidement le break dans la deuxième manche et l'emporter finalement en deux manches.

