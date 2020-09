Le cauchemar continue pour Benoît Paire. Le Français n'a toujours pas gagné le moindre match depuis qu'il a repris la compétition. Son bilan ? Trois matches, trois défaites dont deux sur abandon. Victime de problèmes gastriques selon toute vraisemblance mercredi, il n'a pas pu aller au bout de son match contre Casper Ruud au 1er tour à Hambourg, jetant l'éponge après 46 petites minutes de jeu. Le temps de perdre le premier set et de concéder le break d'entrée de deuxième (6-4, 2-0 ab.). Le Norvégien, qui sort de sa première demi-finale de Masters 1000 à Rome, affrontera, lui, Fabio Fognini pour une place en quart de finale en Allemagne.

Visiblement, Benoît Paire a bien du mal à se remettre de sa mésaventure new-yorkaise. Exclu de l'US Open pour un test positif au coronavirus et contraint de rester en isolement à l'hôtel pendant quinze jours, le Français a, de fait, manqué d'entraînement. A Rome, malgré des séquences limites lors desquelles il a semblé laisser filer son 1er tour contre Jannik Sinner, il avait tenu plus d'une heure et y avait trouvé des motifs de satisfaction. Cette fois, il ne sera resté que trois gros quarts d'heure sur le court.