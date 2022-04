Tennis

ATP Houston - Opelka a dominé Brouwer pour s'offrir une demi-finale à Houston : revivez sa performance

ATP HOUSTON - Des angles biens trouvés et quelques retours bien sentis ont aidé Reilly Opelka à dominer Gijs Brouwer. Après un premier set tranquille, l'Américain a breaké au meilleur des moments dans le second pour l'emporter (6-3, 7-5) et filer en demi-finale.

00:03:06, il y a une heure