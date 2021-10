Je ne suis pas bien rentré dans le match, a-t-il confié après la rencontre dans des propos relayés par L'Equipe. Le premier point, il me fait un retour boisé croisé, il me met à l'amende tout de suite. C'est pas bien parti tout de suite. Il a su se relâcher plus vite que moi. Et c'est rapidement devenu un rouleau compresseur. Il a surtout bien volleyé, j'ai trouvé... Il n'a pas eu de trou d'air." Au moins, Gaël Monfils n'aura pas de regrets tant la différence de niveau était grande. Expédié en deux sets (6-1, 6-3) par Alexander Zverev à Indian Wells , le Français n'a jamais existé dans une rencontre express d'une heure. ", a-t-il confié après la rencontre dans des propos relayés par

Le mec, c'est la crème de la crème

Lucide, Monfils a estimé que l'Allemand avait tout simplement été "plus solide" que lui. "Je n'ai pas réussi à lui faire mal. Il a été vraiment plus fort que moi. Il est solide il fait des changements de rythme, il se déplace très bien", a ajouté le Français, qui n'a pas su saisir sa chance à 2-2 lors du deuxième set, moment où il s'est procuré sa seule balle de break. En vain. La donne aurait-elle pu alors changer ? Pas certain.

"Le mec, c'est la crème de la crème. Il m'a écrasé. Plus j'arriverai à jouer ces gars-là, plus je pourrai les accrocher un peu plus", a estimé Monfils, qui compte donc monter en puissance dans les prochaines semaines. L'objectif est simple : battre un joueur classé dans le top 10. Ce qui n'est plus arrivé depuis maintenant deux ans et demi. Une éternité.

