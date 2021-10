A force de jouer avec le feu, il a fini par se brûler. Stefanos Tsitsipas s'est fait surprendre vendredi par Nikoloz Basilashvili, 36e joueur mondial, en quart de finale à Indian Wells. Le Grec, qui avait déjà frôlé la correctionnelle lors des deux tours précédents, a cette fois payé ses errements, s'inclinant en trois sets (6-4, 2-6, 6-4) et 2h09 de jeu. Aucune des deux premières têtes de série du tournoi californien ne sera donc au rendez-vous du dernier carré. Le Géorgien, quant à lui, jouera sa première demie en Masters 1000 soit contre Alexander Zverev, soit contre Taylor Fritz.

Décidément, cet Indian Wells automnal est riche en surprises. Après l'élimination précoce et renversante de Daniil Medvedev, c'est Stefanos Tsitsipas qui n'a pas su assumer son statut vendredi. Comme face à Fabio Fognini et Alex de Minaur, le numéro 3 mondial a eu du mal à entrer pleinement dans son match avant de réagir. Mais il n'a pas pu maintenir un niveau de jeu suffisant pour éviter la déconvenue.

Laver Cup Les tauliers font le boulot, l'Europe se rapproche d'une 4e victoire consécutive 26/09/2021 À 04:55

Tsitsipas n'a jamais trouvé le rythme

Dominé en puissance du fond du court, le Grec a connu une entame catastrophique, concédant un double break rapide (4-1), pris par la longueur et la lourdeur de balle adverse. S'il a refait une partie de son retard, il a logiquement concédé la première manche dans la foulée. Pour tenir davantage le choc à l'échange, il a alors décidé de prendre un peu de recul et d'utiliser des trajectoires plus bombées et sortantes, une tactique payante récompensée d'un break (4-6, 4-1). Plus solide, il a même remis les pendules en s'emparant une nouvelle fois du service adverse (4-6, 6-2).

Dès lors, tout semblait indiquer que Tsitsipas allait s'en sortir, d'autant que l'intéressé a su effacer rapidement un break concédé d'entrée de troisième acte. Et pourtant, il n'a pas réussi à enfoncer le clou, bien au contraire. Dans le jeu en fond de court, Basilashvili a continué à se montrer le plus inspiré, rendant son adversaire fébrile. Et à 3-3, 30/40, Tsitsipas a commis sa 2e double faute du match, celle de trop. Il ne s'en est jamais remis. Il n'y aura donc pas de retrouvailles électriques avec Zverev en demi-finale.

ATP Metz Monfils rejoint le dernier carré 24/09/2021 À 17:18