Il fait moins parler que Rafael Nadal ou même Carlos Alcaraz, mais Andrey Rublev aligne lui aussi les victoires. Sur la lancée de ses deux titres consécutifs à Marseille et Dubaï en février, le numéro 7 mondial poursuit son petit bonhomme de chemin dans un bas de tableau certes moins relevé à Indian Wells. Vendredi, il a ainsi pris le meilleur sur Grigor Dimitrov, 35e à l'ATP, en deux manches (7-5, 6-2) et une heure et demie de jeu, en quart de finale. Fort de ce 13e match gagné d'affilée, le Russe s'annonce comme le favori pour accéder à la finale puisqu'il affrontera en demie le vainqueur du quart surprise entre Taylor Fritz et Miomir Kecmanovic.

