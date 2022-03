Au total, huit Bleus - Gaël Monfils (28e mondial), Ugo Humbert (42e), Benoît Paire (53e), Arthur Rinderknech (57e), Benjamin Bonzi (62e), Adrian Mannarino (66e), Hugo Gaston (68e), Richard Gasquet (81e) -, voire neuf si Gilles Simon (139e) sort des qualifications, seront en lice chez les hommes du côté d'Indian Wells, dont le tournoi débute mercredi.

Outre le fait qu'il soit le mieux classé, Monfils est celui qui navigue habituellement le mieux ces dernières années dans le désert californien, puisqu'il est le dernier à avoir atteint les quarts de finale, en 2016 comme Jo-Wilfried Tsonga. Et il a atteint les huitièmes de finale lors des deux précédentes éditions (2019, 2021, celle de 2020 ayant été annulée en raison de la pandémie de Covid). Ces performances sont loin des finales perdues par Yannick Noah en 1989 et Guy Forget en 1991, mais dénotent une certaine régularité du Parisien de 35 ans.

Quel niveau ?

Une inconnue toutefois : son niveau de compétitivité, car il a été absent des courts tout le mois de février, en raison, a-t-il expliqué, d'"un petit pépin de santé (probablement suite à ma troisième dose de vaccin)". Ce qui l'a contraint de déclarer forfait pour les tournois de Rotterdam, Doha, Dubaï et pour le match de barrage de Coupe Davis contre l'Equateur.

En fin de semaine passée, il a posté sur Instagram quelques vidéos témoignant d'une forme manifestement retrouvée, sur lesquelles on le voit taper la balle avec l'Australien Nick Kyrgios et Richard Gasquet, dont le meilleur résultat en 2022 est un quart de finale à Montpellier. Arthur Rinderknech, s'il renoue avec son niveau du début de saison qui l'a vu atteindre la finale à Adélaïde puis les demies à Doha, peut jouer les trouble-fête, tout comme Benjamin Bonzi, dans le dernier carré à Marseille, et Adrian Mannarino, qui a enchaîné les quarts de finale à Montpellier, Dallas et Delray Beach.

