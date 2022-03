S'il a été diplomate, Rafael Nadal a quand même bien fait passer son message. Le Majorquin, qui vise un 4e titre au Masters 1000 d'Indian Wells, a plaidé en conférence de presse d'avant-tournoi pour "des sanctions plus dures" à l'encontre de joueurs qui auraient des coups de sang sur le court, comme Alexander Zverev il y a deux semaines à Acapulco.

"Je suis dans une position difficile. Je suis partagé, parce que j'ai une bonne relation avec 'Sasha', c'est quelqu'un que j'apprécie. Mais il sait qu'il a eu tort et il l'a reconnu très vite. Ce qui est positif. D'un autre côté, si nous ne sommes pas capables de contrôler ce type de comportement sur le court ni de trouver un moyen de le sanctionner d'une manière plus forte, alors nous, joueurs, pouvons avoir en sentiment d'impunité", a estimé l'Espagnol.

Plus de fermeté "protègera le sport"

"Or, comme dans tous les sports, nous devons être des exemples positifs pour les jeunes qui nous regardent. Alors d'un côté, je ne souhaite pas que 'Sasha' soit puni, mais de l'autre, je voudrais voir des sanctions plus dures pour ce genre de comportement, parce que cela protègera le sport, les officiels et toutes les personnes présentes à un match", a-t-il insisté.

Deux mois sans jouer et 25000 dollars d'amende avec sursis: fallait-il sanctionner Zverev davantage?

Mardi, l'ATP a infligé une suspension de huit semaines de toute compétition et une amende de 25.000 dollars (23.000 euros), avec sursis, avec une période de probation se terminant le 22 février 2023, soit un an après l'incident survenu, à l'encontre de Zverev. Ce dernier était sorti de ses gonds, à la fin d'un match de double perdu à Acapulco, frappant à trois reprises la chaise de l'arbitre, avant de s'asseoir puis de se relever pour l'insulter et donner un dernier coup de raquette.

Exclu du tournoi, le médaillé d'or olympique à Tokyo avait demandé pardon, affirmant sur Instagram avoir présenté ses excuses en privé à l'arbitre de chaise après son accès de colère inacceptable. Dans un premier temps, le circuit masculin l'avait sanctionné d'une amende de 40.000 dollars (35.600 d'euros) et l'avait privé de ses gains au Mexique (31.570 dollars soit 28.160 euros) ainsi que des points acquis au classement pour les simples et les doubles disputés. L'ATP a été critiquée par des personnalités comme Serena Williams, pour la clémence dont elle a fait preuve envers l'Allemand N.3 mondial, qui sera donc bien en lice à Indian Wells.

