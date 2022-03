Coup de théâtre ! Le premier quart de finaliste d'Indian Wells 2022 n'est pas celui que l'on attendait, et c'est Nick Kyrgios qui a validé sa présence pour le prochain tour du tournoi californien. La raison ? Un forfait sur le tard de Jannik Sinner, tombé malade et trop inapte pour s'inviter sur le court aujourd'hui. Grâce à cet abandon, l'Australien s'est qualifié pour son premier quart de finale en Masters 1000 depuis... 2017 et le tournoi de Cincinnati, où l'actuel 132ème mondial à l'ATP avait atteint la finale. Après avoir vaincu Casper Ruud lors d'un gros combat lors du troisième tour, Kyrgios va profiter de ce concours de circonstance pour reprendre un peu plus de force et affrontera le vainqueur du duel entre Rafael Nadal et Reilly Opelka.

Nick Kyrgios était probablement en train d'attendre la fin du huitième de finale entre Matteo Berrettini et Miomir Kecmanovic sur le court numéro deux, et puis l'Australien a appris qu'il allait finalement passer un mercredi plus tranquille que prévu. Peu avant une heure de l'après-midi à Indian Wells, le BNP Paribas Open a rendu officiel la décision de Sinner, tête de série numéro dix, de ne pas participer à la rencontre l'opposant au géant australien. Un scénario assez dommage pour le public, puisque l'opposition paraissait alléchante sur le papier entre les deux tennismen qui ne s'étaient jamais croisés sur le circuit professionnel jusqu'ici. En revanche, ce forfait peut être perçu comme une aubaine pour Kyrgios, exempté d'une probable grosse bataille sous un soleil de plomb.

Détenteur d'une wild card pour entrer dans le tableau messieurs, Kyrgios avait roulé sur les Argentins Sebastian Baez (6-4, 6-0) et Federico Delbonis (6-2, 6-2) lors des deux premiers tours, puis le vainqueur du tournoi d'Acapulco en 2019 s'était offert Ruud (6-4, 6-4), trois ans après sa rocambolesque élimination lors du tournoi de Rome. Un signe que les choses vont dans le bon sens pour Kyrgios en 2022 ? Cela est possible à en croire ses performances depuis le début de saison, notamment à l'Open d'Australie où l'Aussie avait mené la vie dure à Daniil Medvedev. Et des signes du destin, Kyrgios pourrait en avoir bien besoin s'il doit affronter Rafael Nadal, favori lors de son huitième de finale face à Reilly Opelka. Quoi qu'il en soit, Kyrgios pourra remercier Jannik Sinner. C'est déjà sa meilleure performance en Masters 1000 cette année, et cela ne fait peut-être que commencer...

