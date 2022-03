Il a plié, mais comme très souvent et en particulier ces derniers temps, Rafael Nadal n'a pas rompu. Au cours d'une partie qui a tenu les promesses que l'on pouvait attendre d'une telle affiche, le Majorquin a passé avec succès le test Nick Kyrgios jeudi en quart de finale à Indian Wells. Clairement dominé par séquences, il n'a jamais paniqué, surfant sur la confiance accumulée en ce début de saison pour hisser son niveau de jeu et coiffer son rival australien au poteau en trois manches (7-6, 5-7, 6-4) et quasiment trois heures d'empoignade (2h45 précisément). Toujours invaincu en 2022 avec 19 victoires au compteur désormais, il fera face soit à son jeune et talentueux compatriote Carlos Alcaraz, soit au tenant du titre Cameron Norrie, pour sa 76e demi-finale en Masters 1000.

