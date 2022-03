Matteo Berrettini, tête de série N.6, s'est qualifié mardi pour les 8es de finale du Masters 1000 d'Indian Wells en écartant de son passage le Sud-Africain Lloyd Harris (6-4, 7-5). L'Italien sera opposé, au prochain tour, au Néerlandais Botic van de Zandschulp (47e mondial) ou au Serbe Miomir Kecmanovic (61e). Berrettini, qui n'avait jusqu'ici jamais passé le 3e tour de ce tournoi, s'est comme souvent appuyé sur sa grosse première balle (12 aces, 88% de points gagnés sur premières balles) pour faire la différence.

Deux qualifiés, une première pour l'Italie

Cela ne l'a pas empêché de céder une fois son service au 2e set, Harris prenant alors le large à 4-1. Mais le Romain de 25 ans ne voulait pas s'embarquer dans un 3e set et a repris l'initiative dans les échanges, après un court passage à vide, pour remporter six des sept jeux suivants, au bout de 1h34. "J'étais un peu nerveux, je n'aimais pas ça et j'ai laissé ma colère sortir un peu. Parfois, ça fait du bien", a-t-il confié sur le court.

Non sans mal, le transalpin est donc venu à bout de son adversaire pour décrocher sa qualification au tour suivant, tout comme son compatriote Jannik Sinner. C'est la première fois que l'Italie voit deux de ses joueurs se qualifier en 8es de finale à Indian Wells. Depuis 1974, seuls Fabio Fognini (2014) et Sinner (2021) y étaient parvenus.

