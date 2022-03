La tournée américaine de printemps renoue avec son format traditionnel. Avec deux rendez-vous majeurs, à Indian Wells et Miami, le tennis sera l'un des feuilletons phares sur Eurosport. Du 10 au 20 mars 2022, vivez 100% du Masters 1000 d'Indian Wells en direct et en exclusivité sur Eurosport 1, Eurosport 2, l'application Eurosport et Eurosport.fr. Pour vous abonner à Eurosport, c'est ici

Dépassé puis souverain, Norrie est passé par tous les états : le résumé de son sacre

Ad

Comment regarder le Masters d'Indian Wells 2022 en direct vidéo ?

ATP Indian Wells Thiem zappe la tournée US : "Le poignet va bien mais je vais me relancer sur terre battue" HIER À 10:31

Cette année, l'ATP Masters 1000 d'Indian Wells sera à suivre en direct et en exclusivité sur Eurosport 1, Eurosport 2 et l'application Eurosport. Vous pourrez regardez tous les matches des tournoi de simple et de double messieurs en intégralité et sans pub sur l'application Eurosport et Eurosport.fr.

Consultants : Arnaud Di Pasquale, Eric Deblicker et Arnaud Clément

Arnaud Di Pasquale, Eric Deblicker et Arnaud Clément Commentaire : Bertrand Milliard, Frédéric Verdier, Thomas Bihel, Olivier Canton, Anne Boyer et Simon Dos Santos

Le WTA 1000 d'Indian Wells (tournoi féminin) sera retransmis par beIN SPORTS.

A quelle heure débuteront les rencontres du Masters 1000 d'Indian Wells 2022 ?

La prise d'antenne s'effectuera à partir de 20h, heure française, sur Eurosport 1.

Les "night sessions" débuteront comme chaquée année à 3h du matin et se prolongeront dans la nuit.

Finale messieurs : le dimanche 20 mars, pas avant 23h sur Eurosport 1 et l'application Eurosport

: le dimanche 20 mars, pas avant 23h sur Eurosport 1 et l'application Eurosport Finale dames : le dimanche 20 mars, à 21h sur beIN SPORTS 3

Le Centre Court d'Indian Wells Crédit: Getty Images

Quels sont les principaux engagés à Indian Wells 2022 ?

Simple messieurs

Les grands favoris : Rafael Nadal, Daniil Medvedev : ces deux-là ne se quittent plus en ce début de saison 2022. Vainqueur à l'Open d'Australie de son 21e titre en Grand Chelem (un record), l'Espagnol n'a toujours pas perdu cette année et visera un quatrième succès sur dur en 2022. Le Russe étrennera lui son costume de numéro 1 mondial pour la première fois.

L'arrivée de Medvedev au 1er rang mondial met-elle vraiment fin à l'ère du Big 3 ?

Les principaux joueurs à suivre : Malgré son énorme dérapage à Acapulco, Alexander Zverev a été autorisé à participer. Demi-finaliste en Australie, Stefanos Tsitsipas sera également présent tout comme Andrey Rublev, déjà titré à deux reprises cette année. Matteo Berrettini, Casper Ruud, Félix Auger-Aliassime ou encore le jeune Carlos Alcaraz seront présent. Vainqueur surprise en 2021, Cameron Norrie jouera lui aussi crânement sa chance. Nick Kyrgios et Andy Murray ont eux bénéficié d'une wild-card.

Les grands absents : Sa présence est encore incertaine, mais Novak Djokovic ne sait toujours pas s'il s'alignera sur le tournoi californien. Les Suisses Stan Wawrinka et Roger Federer sont eux-aussi absents tout comme le Chilien Christian Garin et l'Autrichien Dominic Thiem.

Simple dames

Les joueuses à suivre : C'est assez rare pour être souligné, mais la plupart des grands noms du circuit seront de sortie à Indian Wells. De quoi offrir un sacré suspense ! Vainqueure de son premier "grand titre" en carrière en Californie l'an passé face à Victoria Azarenka, Paula Badosa remettra son titre en jeu. Sacrée à l'US Open 2021, Emma Raducanu sera également présente tout comme Barbora Krejcikova, Aryna Sabalenka, Ons Jabeur, Iga Swiatek, Maria Sakkari, Anett Kontaveit, Garbine Muguruza ou encore Karolina Pliskova.

Les grandes absentes : Pas encore remise de son sacre à l'Open d'Australie, Ash Barty sera la grande absente de cette édition. Danielle Collins, finaliste à Melbourne, a également dû renoncer. Parmi les autres absentes de marques, Camila Giorgi et Anatasia Pavlyuchenkova ont déclaré forfait.

Di Pasquale : "C'est étonnant de ne pas avoir vu Badosa exploser plus tôt"

Quels Français sur les courts à Indian Wells 2022?

Il y aura beaucoup de Français engagés en Californie. Gaël Monfils, Ugo Humbert, Benoît Paire, auteur d'un beau parcours en Australie, Arthur Rinderknech, Benjamin Bonzi, Adrian Mannarino, Hugo Gaston et Richard Gasquet seront au rendez-vous

Chez les dames, les Bleures ne seront pas en reste et se présenteront avec un beau contingent. Caroline Garcia, Clara Burel, Alizé Cornet et Océane Dodin ont obtenu leur billet pour leur premier tour et pourraient être prochainement rejoint par Harmony Tan et Chloé Paquet, actuellement engagées dans le dernier tour des qualifications.

Quel prize money à Indian Wells 2022 ?

Chez les hommes, comme chez les dames, le prize money sera le même.

Vainqueur : 1 231 245 $ (soit 1 042 491 €)

Finaliste : 646 110 $ (soit 547 059 €)

Demi-finale : 343 985 $ (soit 291 251 €)

1/4 de finale : 179 940 $ (soit 152 355 €)

8e de finale : 94 575 $ (soit 80 076 €

3e tour : 54 400 $ (soit 46 060 €)

2e tour : 30 130 $ (soit 25 511 €

1er tour : 18 200 $ (soit 15 410 €)

Cervara sur la crainte de voir Medvedev privé de jouer à cause de la guerre: "C'est l'inconnu total"

Le programme du Masters 1000 d'Indian Wells 2022

Simple Messieurs

1er tour : 10 et 11 mars

2e tour : 12 et 13 mars

3e tour : 14 et 15 mars

8es de finale : 16 mars

1/4 de finale : 17 et 18 mars

Demi-finales : 19 mars

Finale : 20 mars

Simple Dames

1er tour : 9 et 10 mars

2e tour : 11 et 12 mars

3e tour : 13 et 14 mars

8es de finale : 15 mars

1/4 de finale : 16 et 17 mars

Demi-finales : 18 mars

Finale : 20 mars

Doubles Messieurs et Dames

Finales : 19 mars

ATP Indian Wells Sa reprise à Indian Wells se précise : Monfils s'envole pour les Etats-Unis 28/02/2022 À 13:23