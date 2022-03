Comme Matteo Berrettinii, Andrey Rublev (7e), lui non plus n'avait jamais passé le cap du 3e tour à Indian Wells. C'est désormais chose faite grâce à sa victoire 6-3, 6-4 contre l'Américain Frances Tiafoe (30e). La 11e d'affilée, puisque le cogneur russe de 24 ans, dans une très bonne passe, reste sur deux titres décrochés à Marseille et à Dubaï.

Sûr de sa force et très serein, il devra néanmoins se méfier au prochain tour du Polonais Hubert Hurkacz (11e), deux fois quart-de-finaliste à Indian Wells et vainqueur en 2021 du Masters 1000 de Miami. Mais Rublev a un beau coup à jouer puisqu'il est placé dans la partie basse du tableau. Lui la tête de série numéro 7 fait figure d'épouvantail justement avec Berrettini. Dans les autres matches de la nuit, John Isner (23e), finaliste en 2012, a disposé 7-5, 6-3 de l'Argentin Diego Schwartzman (14e), qu'il dépassait de 38 centimètres sur le court. Il défiera le Bulgare Grigor Dimitrov (35e).

