Rafael Nadal est-il un être humain ? La question est plus que jamais légitime après sa victoire renversante face à Sebastian Korda lors de son entrée en lice à Indian Wells, samedi soir. Poussé dans ses derniers retranchements par le fils de Petr Korda, l’Espagnol s’en est sorti par un trou de souris au meilleur des trois manches (6-2, 1-6, 7-6). Il lui a fallu 2h28 pour se sortir des griffes de l’Américain qui a un peu ondulé de la toiture vers la fin.

La vérité, factuelle, est que Nadal a bien failli perdre son premier match de l’année 2022. Après avoir dominé le tournoi ATP 250 de Melbourne, l’Open d’Australie et l’ATP 500 d’Acapulco, le Majorquin devait forcément passer par la case défaite un jour où l’autre. Cela devait être ce samedi 12 mars si le tennis était un sport quelconque. Chose qu'il n'est pas. Mené 5-2 et au bord du gouffre dans le 3e set, le natif de Manacor a fait une "Medvedev-Melbourne" au pauvre Korda dans le final de ce match fou et intense. Pourtant passé à deux points du match à 5-3 et 5-4, le 38e mondial a été irrémédiablement rattrapé par la pression.

