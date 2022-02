Une nouvelle phase s'ouvre dans sa jeune carrière. Après avoir officiellement tourné la page Riccardo Piatti avec lequel il s'entraînait depuis l'âge de 13 ans, Jannik Sinner n'a pas tardé à trouver chaussure à son pied. Sur son compte Twitter, le numéro 10 mondial italien a annoncé qu'il avait débuté une nouvelle collaboration avec un autre de ses compatriotes, Simone Vagnozzi. Ce dernier, qui a été classé au mieux 161e à l'ATP, a aussi été le coach de Marco Cecchinato et Stefano Travaglia.

"Je suis heureux d'annoncer que je travaillerai avec Simone Vagnozzi en tant que coach et qu'il sera à la tête de mon équipe. Nous n'avons pas prévu à l'heure actuelle d'ajouter d'autres membres à cette équipe, mais nous réévaluerons la situation au fur et à mesure. Je suis enthousiaste à l'idée de me lancer dans ce nouveau chapitre", a écrit Sinner sur les réseaux sociaux.

Alors que les noms plus célèbres de Boris Becker et Magnus Norman avaient été évoqués ces derniers jours pour l'accompagner, l'Italien de 20 ans a opté un profil moins connu du grand public. Il ne s'interdit toutefois pas de faire appel à d'autres consultants à l'avenir.

