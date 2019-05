Il l’a attendue longtemps, mais elle a fini par arriver. Ugo Humbert, 61e joueur mondial, a obtenu lundi à Lyon sa première victoire sur terre battue dans un grand tableau de la saison en dominant le Britannique Cameron Norrie, 41 à l’ATP, en deux sets secs (6-1, 6-3) et à peine plus d’une heure de jeu. Le Français n’avait plus gagné sur le circuit ATP depuis son épopée marseillaise (demi-finale) en février et défiera le Canadien Denis Shapovalov, tête de série numéro 3 du tournoi.

Humbert n’était pas parvenu à sortir des qualifications à Monte-Carlo et avait été sorti dès le premier tour à Munich puis à Madrid. De son côté, Norrie restait sur un huitième de finale à Rome la semaine dernière après être sorti des qualifications. Le Tricolore a pu s’appuyer sur une première efficace quand elle est passée, réalisant notamment 8 aces. Il a aussi bien exploité la seconde adverse à la relance et n’a pas été perturbé par l’interruption du jeu par la pluie alors qu’il menait déjà d’un set et d’un break.

Herbert frustre Chardy

Dans la foulée, Pierre-Hugues Herbert et Jérémy Chardy ont croisé le fer pour un duel fratricide remporté par l’Alsacien en deux sets (6-2, 7-5) et 1h08 de jeu. Après une première manche à sens unique, les débats se sont équilibrés dans le second acte et le Palois a même eu deux occasions de remettre les compteurs à zéro à 5-4 en sa faveur sur le service adverse.

Mais un coup droit gagnant et un retour trop long de son adversaire ont permis à Herbert se tenir son engagement. Dans le jeu suivant, il a réalisé le break fatidique, au grand dam de Chardy, agacé par son niveau de jeu et par le temps pris par l’Alsacien pour effacer une marque au retour. Ce dernier affrontera l’Américain Steve Johnson, tombeur du Sud-Africain Lloyd Harris (6-2, 6-2), au 2e tour.

Lamasine prend sa revanche

Plus tard dans la journée, Tristan Lamasine a joué un bien vilain tour au jeune Jannik Sinner. Le Français, 270e joueur mondial, a dominé lundi l'Italien de 17 ans, 229e à l'ATP, en deux sets (6-0, 7-6) et 1h17 de jeu au 1er tour de l'Open Parc ARA. Rien d'extraordinaire en apparence, seulement, Sinner avait battu le Français la veille en qualifications. Repêché, Lamasine a su saisir sa seconde chance, remportant par la même occasion son premier match sur le circuit en 2019.