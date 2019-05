OPEN PARC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Catégorie : ATP 250

Pays : France

Dates : 19-25 mai

Surface : Terre battue

Dotation : 524 340 euros

Tenant du titre : Dominic Thiem

Le tournoi de Lyon fait partie des cinq étapes hexagonales du circuit ATP après Montpellier et Marseille (en février) et avant Metz et Paris-Bercy à l’automne. L’épreuve a fait sa réapparition dans le calendrier en 2017, une véritable renaissance ou plutôt une réincarnation : disputée en salle pendant sa première vie de 1987 à 2009, la compétition se déroule désormais sur terre battue, la semaine précédant Roland-Garros.

Sur moquette ou dur indoor, le palmarès a compté des noms prestigieux parmi lesquels les Américains John McEnroe et Pete Sampras, le Russe Yevgeny Kafelnikov et l’Espagnol Alex Corretja. Yannick Noah en avait remporté la première édition. Devenu ATP 250 il y a deux ans, le tournoi dirigé par Thierry Ascione a changé de cadre et est passé du Palais des Sports de Lyon à Gerland au Parc de la Tête d’Or. Jo-Wilfried Tsonga et Dominic Thiem ont été les deux premiers lauréats de cette nouvelle version dont le court central peut accueillir 3500 spectateurs.

Jo-Wilfried Tsonga à Lyon en 2017Getty Images

Les forces en présence

A quelques jours seulement du début de Roland-Garros, les cadors préfèrent souvent se reposer et s’entraîner. Une manière de se préserver physiquement avant le Grand Chelem parisien et le format, qui est désormais réservé aux quatre Majeurs, des cinq sets. L’Open Parc n’accueillera donc aucun top 10 cette année, et seulement deux membres des 20 meilleurs joueurs du monde cette semaine : le Géorgien Nikoloz Basilashvili et l’Espagnol Roberto Bautista Agut. Le tournoi a aussi enregistré les forfaits sur blessure de John Isner et Tomas Berdych.

Mais le plateau reste très intéressant, notamment animé par les deux jeunes Canadiens Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime, demi-finalistes du Masters 1000 de Miami cette année et à la recherche de quelques victoires sur ocre. Et de nombreux Français, qui ont besoin de rythme avant le début des hostilités du côté de la Porte d’Auteuil, seront également présents. Titré il y a deux ans et ambassadeur du tournoi, Jo-Wilfried Tsonga espère monter en puissance, tout comme Richard Gasquet. Benoît Paire et Pierre-Hugues Herbert comptent, de leur côté, retrouver leurs belles sensations du début de printemps terrien. Ugo Humbert sera également de la partie, de même que Corentin Moutet qui a bénéficié d’une invitation.

Denis Shapovalov à Madrid en 2019Getty Images

Le tableau

Nikoloz Basilashvili, Roberto Bautista Agut, Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime, les quatre premières têtes de série, sont exemptés de 1er tour, mais deux d’entre eux pourraient faire face à des Français pour leur entrée en lice. Si Corentin Moutet parvient à réaliser la performance de sortir le géant américain Reilly Opelka, il sera ainsi opposé à Bautista-Agut au 2e tour. De son côté, Ugo Humbert croisera le fer avec Shapovalov s’il se débarrasse auparavant du Britannique Cameron Norrie.

D’autres affiches intéressantes sont à signaler d’entrée. Jo-Wilfried Tsonga aura fort à faire contre le Serbe Dusan Lajovic, finaliste à Monte-Carlo. Le duel entre la révélation polonaise de ce début de saison Hubert Hurkacz et l’expérimenté spécialiste uruguayen de l’ocre Pablo Cuevas, finaliste à Estoril, suscite une certaine curiosité. A noter également le duel 100 % tricolore entre Jérémy Chardy et Pierre-Hugues Herbert. Benoît Paire fera face à l’Américain Mackenzie McDonald, Richard Gasquet affrontera un qualifié.

Les quarts de finale théoriques :

Nikoloz Basilashvili (Geo/N°1) – Dusan Lajovic (Srb/N°5)

Félix Auger-Aliassime (Can/N°4) – Pierre-Hugues Herbert (Fra/N°7)

Hubert Hurkacz (Pol/N°8) – Denis Shapovalov (Can/N°3)

Richard Gasquet (Fra/N°6) – Roberto Bautista Agut (Esp/N°2)

Trois chiffres à retenir

7. C’est le nombre de Français qui ont réussi à décrocher le titre à Lyon. Yannick Noah, Fabrice Santoro, Arnaud Clément, Paul-Henri Mathieu, Richard Gasquet et Sébastien Grosjean ont triomphé sur dur indoor, Jo-Wilfried Tsonga lors de la première édition sur terre battue.

Sébastien Grosjean à Lyon en 2007Getty Images

3. Triple champion de l’épreuve 1991 à 1993, Pete Sampras détient le record du nombre de titres à Lyon, qui plus est consécutivement. L’Américain, peu à l’aise sur terre battue, s’est évidemment imposé en salle sur moquette dans un tournoi qui n’avait que la ville en commun avec l’actuel Open Parc ARA.

18. C’est le classement de Nikoloz Basilashvili, tête de série numéro 1 à Lyon. C’est le joueur le moins bien classé à avoir ce statut depuis la renaissance du tournoi en 2017 (Dominic Thiem était 8e en 2018, Milos Raonic 6e en 2017).

Le joueur à suivre : Félix Auger-Aliassime

Son ascension fulgurante a été l’un des feuilletons du premier trimestre 2019. Dans le top 30 mondial à 18 ans, Félix Auger-Aliassime en a épaté plus d’un, se qualifiant même pour sa première demi-finale en Masters 1000 à Miami. Finaliste à Rio en février, le jeune Canadien a tous les atouts pour briller aussi sur terre battue, même s’il a montré quelques limites depuis le début du printemps européen. Tombé face à Alexander Zverev à Monte-Carlo, Kei Nishikori à Barcelone et Rafael Nadal à Madrid, il n’a pas de quoi rougir. Le tableau plus ouvert de Lyon pourrait lui permettre d’enchaîner les victoires et d’arriver lancé à Roland-Garros où il sera tête de série.