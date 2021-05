Le cauchemar est terminé. Gaël Monfils a enfin regagné un match sur le circuit, plus d'un an après son dernier succès en quart de finale du tournoi de Dubaï face à Richard Gasquet en février 2020. Mardi, le 14e joueur mondial et numéro 1 tricolore a mis fin à une série de 8 défaites en prenant le meilleur sur le Brésilien Thiago Seyboth Wild, 122e joueur mondial repêché des qualifications, en deux sets (7-5, 6-4) et 1h42 de jeu au 1er tour de l'ATP 250 de Lyon. Pour enchaîner et rallier les quarts de finale, il aura une bonne opportunité à saisir face au Japonais Yoshihito Nishioka.

Pour sortir du cercle vicieux dans lequel il était depuis la reprise des compétitions l'été dernier, Monfils est revenu aux fondamentaux. Il s'est d'abord attaché à bien défendre pour petit à petit frustrer son adversaire. Seyboth Wild a donc plutôt fait le jeu de manière convaincante dans le premier set, mais la tactique du Français a payé peu à peu. A 5-5, celui-ci a fait le premier break pour remporter le premier set. Puis, il a enfoncé le clou en ravissant à nouveau le service adverse d'entrée de seconde manche : une séquence de 5 jeux remportés consécutivement finalement décisive (de 4-5 à 7-5, 2-0).

Car si le jeu du Français a comporté encore quelques scories et qu'il s'est notamment fait peur en étant mené 0/40 alors qu'il servait pour le match à 5-4, Monfils a vu persévérance payer. Il n'aura finalement d'ailleurs pas concédé le moindre break, malgré les 7 occasions adverses dans ce match. Et à voir son soulagement sur un ultime ace synonyme de victoire, il a sûrement franchi un cap fondamental dans sa mission reconstruction. Une libération longtemps attendue et qui fait plaisir à voir.

