Dans la nuit madrilène, Matteo Berrettini a brillé de mille feux. Quasi intouchable tout au long du match, l'Italien a dominé Casper Ruud de la tête et des épaules en demi-finale du Masters 1000 espagnol (6-4, 6-4). Le joueur mondial, sur un nuage, a assommé son jeune adversaire avec sa force de frappe côté coup droit. Peu en verve ce soir, notamment côté revers, Casper Ruud a subi tout au long de la rencontre. Mais il ne pouvait pas grand-chose face à ce Berrettini-là.

Casper Ruud doit encore en être tout étourdi. Le Norvégien, pourtant très en verve jusqu'ici à Madrid (aucun break concédé de la semaine avant cette rencontre), a été saoulé de coups sur le court Manolo Santana de la Caja Magica. Mais il faut dire que c'était du grand, du très grand Matteo Berrettini en face.

ATP Madrid Ruud s'affirme et retrouve le dernier carré, Berrettini renverse Garin HIER À 18:32

Berrettini (presque) intouchable derrière son service

En pleine forme, le bûcheron italien a littéralement martyrisé son rival norvégien. Porté par une première balle exceptionnelle et une puissance de feu, le Romain n'a jamais laissé respirer son adversaire, qui n'a tenu bon que grâce à l'efficacité de son coup droit lifté. Mais le jeune Ruud, qui a joué tout le match avec un visage très fermé, a été plombé par ses nombreuses fautes côté revers.

Les statistiques sont éloquentes : le Norvégien n'a remporté que 7 petits points gagnants contre 24 pour l'Italien (dont 16 coups droits). Berrettini a surtout livré un récital quasi-parfait sur son engagement, avec 3 minuscules points perdus derrière sa première balle et seulement 5 derrière sa seconde ! Intouchable, le Romain a ajouté à la puissance quelques jolies grammes de finesse avec beaucoup de variations dans l'échange, des slices vicieux coté revers et quelques amorties bien senties.

En moins d'une heure et demie et sans concéder la moindre balle de break, Matteo Berrettini a scellé le sort du match sur un dernier service massue (6-4, 6-4). Pour la 6e finale de sa carrière, la première en Masters 1000, le n°10 mondial retrouvera un autre grand serveur, "Sacha" Zverev, tombeur de Dominic Thiem plus tôt dans l'après-midi. Le finaliste du dernier US Open, qui avait fait chuter Rafael Nadal en quart de finale, mène 2-1 dans ses confrontations face à l'Italien. Ce dernier aura sacrément intérêt à rester sur son nuage s'il veut enrayer la puissante mécanique allemande.

ATP Madrid Tsitsipas prend la porte, surpris par l'incroyable Ruud 06/05/2021 À 17:31