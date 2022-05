Alexander Zverev ne manque pas de caractère, et il l'a encore prouvé mercredi. Actuellement dans une spirale négative, le numéro 3 mondial, qui restait sur une élimination d'entrée à Munich difficile à encaisser la semaine dernière, s'est battu et en a été récompensé pour son entrée en lice au 2e tour.

Opposé à Marin Cilic, 24e joueur mondial et dangereux surtout dans les conditions d'altitude spécifiques à Madrid, l'Allemand a laissé passé l'orage avant de prendre la mesure de son rival croate en trois manches (4-6, 6-4, 6-4) et 2h17 de jeu. Il sera opposé à Lorenzo Musetti ou Sebastian Korda pour une place en quart de finale.

Zverev s'est rassuré

Zverev a fait la course derrière dans cette rencontre de fond de court. Mené une manche à rien, il a mis la machine en route dans la seconde manche en faisant le break à 1-1. S'il a connu une frayeur à 4-3, avec trois balles de debreak à sauver, il a fait jouer sa science des moments importants.

Le set décisif a ressemblé au deuxième. Avec un break d'entrée à 0-0, Zverev a fait la course en tête et n'a jamais rien lâché. Propice aux serveurs, ce dernier acte a été peu rythmé et peu agréable à voir niveau tennis. Mais, peu importe la manière pour Zverev en ce moment. Il devait se rassurer avant toute autre chose. Mission accomplie.

