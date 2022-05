2 heures de bras de fer et Tsitsipas fait plier Rublev : Le résumé de sa victoire en vidéo

Face à Gaël Monfils puis Hubert Hurkacz, Novak Djokovic, qui a bénéficié du forfait d'Andy Murray en quarts, n'a pas concédé un set, ni le moindre break. Carlos Alcaraz, défait à l'entraînement face au Serbe en début de semaine (6-1), est prévenu. "Je suis sur le bon chemin pour atteindre le niveau de tennis que je désire, soulignait-il après sa victoire face au Polonais. Ça me donne confiance et m'encourage à continuer ce que je fais. J'ai beaucoup de positif à retirer de ce match."

Et si le Serbe avait réussi à reprendre le fil de sa carrière après avoir connu un début d'année très difficile, marquée par son placement dans un centre de rétention en Australie puis son expulsion du territoire à la veille du coup d'envoi du premier Grand Chelem de 2022 à cause de sa non-vaccination contre le Covid-19 ? ", a-t-il reconnu à Tennis Channel.." Novak Djokovic n'est plus qu'à deux matches de son premier succès depuis le Rolex Paris Masters. Mais il devra d'abord passer le difficile obstacle Carlos Alcaraz.