Humbert n'a jamais trouvé la clé du problème Kukushkin

Une marche un peu haute... et un léger goût de déception. Sans doute rattrapé par la pression, Ugo Hubert n'a pas réussi à élever son niveau de jeu en demi-finale du tournoi ATP 250 de Marseille, ce samedi. Le Messin a subi la loi de Mikhail Kukushkin, vainqueur en deux sets maîtrisés (6-4, 6-4). Plus précis, plus expérimenté, le Kazakh a parfaitement exploité les failles de son jeune adversaire pour rallier la finale. Il y jouera Stefanos Tsitsipas ou David Goffin.

