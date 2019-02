Première demi-finale ATP pour Ugo Humbert, tombeur de Bachinger en quarts à Marseille (6-3, 6-3)

Ugo Humbert ne s’arrête plus. Deux jours après son exploit face à la tête de série numéro 2 du tournoi, Borna Coric (6-3, 6-3), le Français a confirmé sa formidable dynamique, vendredi après-midi, en venant à bout du qualifié Matthias Bachinger en deux petits sets (6-3, 6-3).

Humbert avait vu juste. Face à la presse, après sa victoire face à Coric, sa première contre un membre du Top 15 sur le grand circuit, le jeune pousse avait pointé du doigt ce qui devait prévaloir désormais : le calme. Une qualité que le jeune Français de 20 ans a respecté à la lettre face Bachinger.

Une demi-finale abordable face à Kukushkin

Serein dès le début du match, Humbert n’a jamais paniqué au cours de la partie. Il ne s’est pas agacé non plus, même lorsqu’il a eu l’occasion de breaker par deux fois l’Allemand au début du premier set. Très solide après sa première balle de service (88% de points gagnés), le Français a laissé parler son agressivité et sa qualité de balle pour prendre le service de Bachinger au huitième jeu du match et conclure sur sa mise en jeu (6-3).

Un avantage au score qui ne l’a pas crispé, au contraire. Cet avantage l'a même rendu plus confiant. Libéré, Humbert a breaké son adversaire au tout début du second acte pour prendre définitivement les devants et conclure la partie tout en maîtrise (6-3).

Pour une place en finale et en profitant d’un tableau davantage dégagé, le Tricolore affrontera le Kazakh Mikhail Kukushkin, 50e joueur mondial, tombeur d’Andrey Rublev (6-4, 6-1) un peu plus tôt. Coriace sur dur, le Kazakh sera un client redoutable. Mais cela aurait ou être pire.