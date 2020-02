C'est une victoire dont Felix Auger-Aliassime se souviendra sûrement longtemps. Ce genre de succès qui file les frissons. Que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes. Car ce jeudi soir, les spectateurs de l'Open 13 ont vu un match phénoménal, de 2h40, conclu dans le tie-break du dernier set (0-6, 6-7 [6],7-6 [9]). Le Canadien, qui a dû attendre la sixième balle de match pour s'ouvrir les portes des quarts de finale, est passé tout proche de la défaite. En effet, Pierre-Hugues Herbert a manqué trois fois l'opportunité de conclure dans le jeu décisif de la troisième manche (à 6-5, 7-6 puis 8-7).

Tout avait pourtant parfaitement commencé pour l'actuel 18e joueur mondial. Après un premier set canon (6-0), on se demandait bien ce qui allait pouvoir stopper Felix Auger-Aliassime. La détermination, le courage et le mental de Pierre-Hugues Herbert, classé 79e à l'ATP, ont finalement permis de donner plus de suspense à cette rencontre. Tout d'abord lors du jeu-décisif du deuxième set où le Français a sauvé une balle de match sur son service avant d'égaliser à une manche partout quelques secondes plus tard.

Dans le troisième set, Pierre-Hugues Herbert s'est montré sérieux sur son service. Car de l'autre côté, Felix Auger Aliassime était impérial à ce petit jeu-là : 16 aces, 85% de points gagnés sur sa première balle et zéro balle de break à sauver. Les deux hommes se rendaient coup pour coup jusqu'à ce tie-break du troisième set qui tournait à l'avantage du Canadien, battu il y a deux semaines par ce même Pierre-Hugues Herbert à Montpellier (7-6, 7-5). En quarts de finale, le natif de Montreal va remettre ça. Ce sera contre David Goffin ou Egor Gerasimov, qui s'affrontent ce jeudi soir.