La première manche fut disputée entre les deux hommes. A 3-3, Tsitsipas est tout proche de prendre le premier break du set mais Pospisil résiste. C’est finalement à 5-5 que le Grec va faire la différence en s’imposant sur le jeu de service de son adversaire, avant de valider sa victoire dans le premier set (7-5).

La deuxième manche sera bien plus tranquille pour le numéro 6 mondial. Malgré de jolis coups, Pospisil a eu du mal à suivre physiquement et s'est finalement incliné au terme du set face à un sérieux Tsitsipas (6-3). En demi-finale, le Grec sera opposé au Kazakh Alexander Bublik, tombeur de Denis Shapovalov plus tôt dans la journée (7-5, 4-6, 6-3).