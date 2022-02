Il n'y aura finalement pas de doublé Rotterdam-Marseille pour Félix Auger-Aliassime. Andrey Rublev en a décidé autrement dimanche en finale de l'Open 13 Provence. Dans ce duel alléchant entre membres du Top 10, c'est donc le mieux classé des deux qui l'a emporté en deux manches accrochées (7-5, 7-6) et presque deux heures de jeu (1h56 précisément). Titré pour la 9e fois de sa carrière, le Russe a pris par la même occasion une belle revanche sur le Canadien qui l'avait renversé la semaine dernière en demi-finale à Rotterdam.

Quand on comparait leur parcours avant cette finale, il était tentant de voir en Félix Auger-Aliassime le léger favori de cette finale. Le 9e joueur mondial surfait sur une série de 8 victoires, il n'avait pas perdu le moindre set à Marseille et avait gagné son dernier duel face à Andrey Rublev quelques jours plus tôt. Le Russe n'avait, quant à lui, pas fait une immense impression dans les tours précédents, frôlant la défaite dès son entrée en lice contre Richard Gasquet avant d'être sérieusement bousculé par deux autres Français, Lucas Pouille et Benjamin Bonzi. Mais dimanche, malgré ces trois combats précédents remportés en trois sets, c'est bien lui qui avait le plus d'énergie à revendre.

Rublev a fait la différence à la relance

S'il a concédé son engagement d'entrée, ce n'était qu'un trompe-l'oeil. Car dès les premiers échanges, Rublev semblait plus solide en fond de court et il a d'ailleurs refait son retard dans la foulée. Lors des trois premiers jeux de service d'Auger-Aliassime, le Russe a obtenu pas moins de 6 balles de break, n'en convertissant qu'une seule. Alors pour le Canadien, se retrouver à la lutte (3-3, 4-4, puis 5-5) dans ce premier set était déjà un petit miracle. Et s'il a pu compter sur sa qualité de service (12 aces, 4 doubles fautes), il a commis bien trop d'erreurs sur des balles anodines pour espérer faire mieux que résister.

Inspiré à la relance (y compris face aux boulets de canon adverses en première balle), campé sur sa ligne de fond, Rublev a vu son agressivité payer dans le 11e jeu de ce premier acte. Avec son intensité caractéristique sur chaque frappe de balle, il a contraint son rival à reculer peu à peu et l'a surpris avec un revers long de ligne très performant, coup qui lui a d'ailleurs permis de breaker, avant de virer en tête (7-5).

Il manquait des jambes à "F2A", mais la tête a bien répondu

Son travail de sape a continué à payer dans la seconde manche malgré des sursauts d'Auger-Aliassime, auteur de deux débreaks à 3-2 et 5-4 contre lui. Mentalement, le Canadien était donc bien présent. Pas de fébrilité à l'horizon, puisqu'il a même bien failli profiter de celle de Rublev au moment de servir pour le match pour renverser la dynamique. Mais "F2A" n'avait tout simplement pas les jambes pour rivaliser davantage dimanche.

Et dans le jeu décisif, son rival a réaffirmé son autorité en faisant un mini-break d'entrée qu'il a tenu jusqu'au bout. Le 7e joueur mondial avait d'ailleurs sans doute plus besoin de ce titre, lui qui semblait plafonner ces derniers temps. Quant à "F2A", il s'incline pour la seconde fois en finale à Marseille après l'édition 2020. Son début de saison n'en reste pas moins prometteur pour la suite.

