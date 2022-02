La logique du classement a été respectée. Dans le duel fratricide qui opposait Benjamin Bonzi (69e mondial) à Pierre-Hugues Herbert (109e à l'ATP) jeudi à Marseille, c'est le premier qui a pris le dessus. Plus solide et plus en confiance en ce moment grâce à sa victoire récente au Challenger de Cherbourg notamment, le protégé de Lionel Zimbler l'a emporté en deux sets (6-4, 6-3) et 1h26 face à l'Alsacien au 2e tour. En quart de finale, le défi s'annonce de taille face à Aslan Karatsev.

Ad

Plus régulier en fond de court, Bonzi a su, peu à peu, mettre Herbert sous pression sur son service. Deux breaks à chaque fois glanés en fin de set (à 5-4 dans le premier et 4-3 dans le second) ont suffi au bonheur du mieux classé des deux Bleus. Plutôt inspiré quand il a dû sauver des balles de break au filet, Herbert a payé son trop grand attentisme par ailleurs.

ATP Marseille Pouille ouvre son compteur en 2022, Bonzi retrouvera Herbert HIER À 15:56

ATP Marseille Tsonga solide face à Simon, Herbert renverse Kukushkin 15/02/2022 À 18:34