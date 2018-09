Deux têtes d'affiche, de la jeunesse et un grand retour : Metz ne manquera pas d'intérêt

Deux vraies têtes d'affiche

Julien Boutter trouve toujours le moyen d'attirer quelques pointures du circuit en Lorraine. Après Dominic Thiem il y a deux ans, Pablo Carreno Busta (finalement forfait de dernière minute) et David Goffin l'an dernier (l'Espagnol venait d'atteindre les demi-finales à l'US Open et pointait à la 10e place mondiale, juste devant le Belge), le directeur de l'Open de Moselle peut se targuer cette année d'accueillir aux Arènes de Metz Kei Nishikori et Stefanos Tsitsipas, respectivement têtes de série 1 et 2 cette semaine.

Le Japonais a retrouvé son meilleur niveau après des galères. Quart de finaliste à Wimbledon, demi-finaliste à Flushing, il frappe à nouveau aux portes du Top 10. A la Race, il est d'ailleurs 10e. S'il parvient à boucler une grosse fin de saison, il peut même encore envisager de prendre part au Masters. Tsitsipas, lui, est une des valeurs montantes du circuit. A tout juste 20 ans, le Grec a déjà atteint le Top 15, grâce notamment à sa finale en Masters 1000 à Toronto.

Stefanos Tsitsipas / US OpenGetty Images

Tsonga enfin de retour

La dernière fois que l'on a vu Jo-Wilfried Tsonga sur un court de tennis en compétition, c'était le 10 de février. A Montpellier, le Manceau avait abandonné en demi-finales contre Lucas Pouille. Ensuite, fut direction le billard puis l'infirmerie. Opéré du genou gauche, Tsonga aura donc eu besoin de sept mois et demi de rééducation avant de pouvoir reprendre le fil de sa carrière.

Il a évidemment plongé au classement, sortant du Top 25 pour la première fois depuis début 2008. Trois fois titré à Metz, il n'y avait plus mis les pieds depuis 2015. Pour son retour, JWT sera opposé au 1er tour à l'Allemand Peter Gojowczyk, qui n'est autre que le tenant du titre. En cas de victoire, il affrontera Nishikori. Pas simple.

Jo-Wilfried Tsonga à Montpellier.Getty Images

Les Young guns tricolores à suivre

Corentin Moutet. Ugo Humbert. Quentin Halys. Les trois jeunes Français, qui ont tous bénéficié d'une invitation pour rentrer directement dans le grand tableau, espèrent intégrer un jour, pas trop éloigné si possible, le Top 100. Les deux premiers n'en sont plus très loin. Moutet, après sa victoire au Challenger d'Istanbul dimanche (en battant en finale... Halys), pointe ce lundi au 105e rang. Mais il est plus loin à la Race et s'il veut rentrer dans les 100, il serait bien inspiré de le faire vite.

Auteur d'un gros mois d'octobre l'an passé, avec notamment une victoire au Challenger de Brest, Moutet devra défendre près de 200 points le mois prochain. Il affronte le Serbe Filip Krajinovic, tête de série N° 4, au premier tour. Le Serbe, finaliste surprise à Bercy l'an dernier, vit toutefois une saison très difficile. Longtemps blessé, il n'a gagné qu'un match en cinq tournois depuis son retour à Wimbledon. Ugo Humbert, 107e mondial, peut lui aussi viser le Top 100 à court terme. Heureux au tirage, il va jouer un qualifié pour son entrée dans le tournoi. Tirage plus compliqué pour Quentin Halys, face à Benoît Paire. Mais l'Avignonnais aura-t-il digéré son week-end en Coupe Davis, que l'on imagine festif ?

Corentin MoutetGetty Images

Surprise ou pas surprise ?

L'an dernier, l'Open de Moselle avait accouché d'une énorme surprise avec le sacre de Peter Gojowczyk. L'Allemand, alors 95e mondial, était sorti des qualifications avant de vivre une semaine de rêve pour remporter le titre en battant Benoît Paire en finale. Ce n'était toutefois pas la première fois qu'un qualifié apposait son nom au palmarès. En 2004, lors de la deuxième édition du tournoi, Jérôme Haenel en avait fait de même. En finale, il avait battu un jeune joueur de 18 ans arrivé de son côté avec une wild-card, un certain Richard Gasquet. 14 ans plus tard, le Biterrois sera encore présent à Metz, où il ne s'est jamais imposé. Il n'a d'ailleurs plus atteint la finale depuis ce coup d'essai en 2004...

Le tableau de Metz

1er quart

1. Kei Nishikori (Jap) – Bye

Jo-Wilfried Tsonga (Fra) – Peter Gojowczyk (All)

Ugo Humbert (Fra) – Qualifié

8. Nikoloz Basilashvili (Geo) – Qualifié

2e quart

3. Lucas Pouille (Fra) – Bye

Jaume Munar (Esp) – Qualifié

Benoît Paire (Fra) – Quentin Halys (Fra)

8. Philipp Kohlschreiber (All) – Mischa Zverev (All)

3e quart

7. Filip Krajinovic (Ser) – Corentin Moutet (Fra)

Gilles Simon (Fra) – Jiri Vesely (Rtc)

Jurgen Zopp (Est) – Qualifié

4. Richard Gasquet (Fra) – Bye

4e quart

6. Adrian Mannarino (Fra) – Marton Fucsovics (Hon)

Radu Albot (Mol) – Pierre-Hugues Herbert (Fra)

Maximilian Marterer (All) – Ricardas Berankis (Lit)

2. Stefanos Tsitsipas (Gre) - Bye