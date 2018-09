Quart de finale : Nishikori s'impose en trois sets devant Basilashvili (6-3, 4-6, 6-4)

Kei Nishikori a été repoussé dans ses derniers retranchements. Mais le Japonais a fini par s'en sortir. Au terme d'un match très serré, il a fini par s'imposer devant Nikoloz Basilashvili pour accéder au dernier carré du tournoi de Metz. Le Géorgien, 31e mondial, a opposé une superbe résistence. Mais il a fini par céder en trois manches 6-3, 4-6, 6-4). En demi-finale, Nishikori rencontrera le vainqueur du dernier quart entre les deux Allemands passés par les qualifications, Matthias Bachinger et Yannick Maden.

Plus solide, le Japonais a enlevé le premier set sans guère de souci face à un adversaire qui a commis beaucoup de fautes. Avec un break d'entrée de deuxième manche, le demi-finaliste du dernier US Open semblait même sur la voie d'un succès rapide. Mais Basilashvili a égalisé aussi vite et pris les devants pour égaliser à un set partout. Mais au bout d'un troisième set très serré, le sort a choisi Nishikori. Sur sa première balle de match, le Japonais a reçu un petit coup de pouce de la bande du filet pour remporter le match en 2 heures et 07 minutes.